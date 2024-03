La consellera d'Educació, Anna Simó, ha visitat tres escoles del Solsonès i ha mantingut una trobada amb les direccions de diferents centres educatius de la comarca per conèixer el funcionament d'aquests centres i escoltar les necessitats i reflexions que puguin tenir. Durant el matí, Simó s'ha apropat a Torà, Pinós i Solsona i ha destacat que «no es poden tractar igual els centres que es troben en l'àmbit rural que els de l'urbà» i que cal ser més permissius pel que fa a les ràtios mínimes en les escoles d'aquests territoris.

Un dels centres on s'ha fet parada ha estat l'escola d'Ardèvol-Zer El Solsonès, de Pinós, que des d'aquest curs compta amb una nova llar d'infants que facilita l'escolarització entre els 1 i 3 anys en una zona rural. En aquests moments, hi ha matriculats tres nens i nenes del territori, motiu pel qual la consellera ha detallat a Regió7 que el fet d'establir «exigències mínimes» com les ràtios per tal que un centre pugui estar en actiu. Com ha apuntat, cada centre s'ha de tractar segons el seu context i situació particulars.

A més, Simó ha fet valdre la importància d'aquest servei de llar d'infants, que també ajuda a «fixar noves famílies al territori», una finalitat que també es treballa amb les mesures per millorar l'accés a l'habitatge al municipi que estan sent implementades per l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, qui també s'ha reunit amb la consellera.

Més suport extern

Simó també ha visitat l’escola Sant Gil de Torà, un centre que des de la recent inclusió del municipi a la comarca del Solsonès, ara forma part dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, ja que anteriorment formava part de la Segarra, a Lleida. La principal petició que la directora de l'escola ha fet a la consellera ha estat que s'incrementi el suport extern, sobretot pel que fa a «qüestions de serveis socials».

Per acabar la jornada, la consellera ha visitat l'institut Francesc Ribalta de Solsona, on ha estat rebuda per la direcció i part del professorat. Després d'haver visitat les instal·lacions de l'escola, la consellera s'ha reunit a porta tancada amb els directors de diversos centres de la comarca per compartir reflexions sobre el sistema educatiu actual i comunicar-li possibles aspectes de millora.