Dilluns s’iniciaran les obres de construcció de les dues rotondes que hi haurà a la carretera C-55 en el seu pas pel Pi de Sant Just. Aquesta acció s’emmarca dins d’un pla impulsat pel Departament de Territori de la Generalitat per tal de millorar la seguretat viària en aquest tram. La intervenció consistirà a tancar les dues rotondes, que actualment són partides, i que ja són presents a la carretera. Una està situada a la travessera de la C-55 i l’altra a l’altura de l’Escola Agrària del Solsonès. Com ha assegurat el Consell Comarcal, mentre durin els treballs es farà un pas alternatiu a la mateixa via.

L'actuació s’ha pogut dur a terme a partir d’un pressupost de 935.000 euros provinent del Govern de Catalunya. Si no hi ha contratemps, està previst que les dues rotondes estiguin enllestides en un període aproximat de cinc mesos. Les obres comportaran afectacions en les parades del bus interurbà. Entre altres canvis, la parada de la urbanització del Pi a l’Escola Agrària es traslladarà a la de la plaça de l’Olivera, d’altra banda, la parada de la urbanització del Pi de Sant Just II es passarà a estar a la rotonda del carrer del Duc amb el carrer Riner i hi haurà un canvi d’horaris en els busos que van des de la llar d’infants del Pi fins a la plaça de l’Olivera.