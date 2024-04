Emma Rojas i Marc Barrera seran els representants del Solsonès a la llista de la CUP per Lleida

L'Agrupació de CUP Solsonès ja ha escollit els representats comarcals per a les llistes de la Diputació de Lleida per les pròximes eleccions del 12 de maig. Els escollits han estat Emma Rojas i Marc Barrera, que ocuparan el cinquè i el dotzè lloc, respectivament. La llista anirà encapçalada per Bernat Lavaquiol, regidor de la CUP a la Seu d'Urgell i portaveu de la plataforma STOP Jocs Olímpics.

Emma Rojas es dedica a la ramaderia i és de Guixers. Després de formar-se en producció agroecològica a l’ECA de Manresa va començar a treballar de pastora i actualment porta un ramat d’ovelles tot fent el relleu generacional d’un pastor que es jubila. Ha militat a Arran i Endavant, i ha estat vinculada a diversos moviments socials i d’educació en el lleure. També forma part de la Colla Gegantera de Guixers, del Casal l’Estaca de la Vall de Lord i de Ramaderes de Catalunya.

El 12è lloc l’ocuparà Marc Barrera, de Llobera. És regidor de govern a l’Ajuntament de Llobera i conseller comarcal. És llicenciat en Història i actualment exerceix de professor de secundària. És militant del Casal Popular la Fura de Solsona des dels inicis i de la CUP Solsonès, i està molt vinculat a l’agricultura i la ramaderia.

Segons ha assegurat el grup polític, ha apostat per «uns perfils molt vinculats la lluita independentista i a la defensa del territori». A més, advoca per «un model que protegeixi el sector primari i garanteixi el futur de la petita i mitjana pagesia».