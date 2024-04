Constituïda la nova comissió consultiva d'accés motoritzat al medi natural del Solsonès

La nova comissió consultiva que s'ocuparà de regular d'accés de vehicles motoritzats al medi natural del Solsonès ja ha estat constituïda. El nou president de la mesa és l'alcalde de Guixers i conseller comarcal, Jordi Selga, qui ha assegurat que la primera acció que durà a terme serà identificar els camins i accessos més problemàtics dels cinc municipis que s’inclouen en aquest projecte, per tal de poder impulsar accions concretes de cara a l'estiu. Totes elles seguiran la finalitat de reduir les infraccions i incidents que solen tenir lloc quan els assistents a zones de bany d'arreu de la comarca aparquen en espais on no està permès.

Segons ha detallat Selga a Regió7, el pas més prioritari en aquests moments és el de determinar en quins camins que donen accés a zones de bany s'intervindrà. D'aquesta manera, podran identificar si es tracta «d'àrees de titularitat pública o bé privada», un factor determinant a l'hora de dissenyar les mesures que s'acabaran aplicant. Tot i això, en cas que els consistoris dels cinc municipis que formen part de la comissió, la Coma i la Pedra, Navès, Odèn, Castellar de la Ribera i Guixers, hagin d’establir un pla d’actuacions en un terreny privat ho comunicaran prèviament als propietaris.

Aquesta comissió estarà vehiculada pel Consell Comarcal del Solsonès i cada Ajuntament proposarà les actuacions que consideri necessàries, com per exemple l’habilitació de zones d'aparcament o bé la seva prohibició en altres espais. Un cop plantejades, el consell les haurà de validar i serà el Departament d'Acció Climàtica qui s'encarregarà d'aplicar-les. Així doncs, la mesa que conforma la comissió inclou aquests organismes que intervindran en el procés de decisió de mesures, com també a membres d’Agents Rurals i Mossos d'Esquadra.

En la majoria dels casos, les incidències que es registren pel que fa a les normes de vehicles motoritzats al medi natural responen al fet que aquests solen aparcar-se en accessos de finques privades, a les entrades de les residències dels veïns o en llocs de pastura. Aquestes infraccions suposen que, en moltes ocasions, el pas a zones privades quedi barrat i que tinguin lloc incidents amb el bestiar que hi ha a la zona.

Iniciativa nascuda el 2020

La comissió va sorgir l’any 2020, quan, un cop acabada la pandèmia, els espais naturals de la comarca es van començar a massificar i la presència de cotxes va causar problemes com l’aparcament en zones no autoritzades que barraven el pas de veïns d’aquestes zones. Segons ha apuntat Selga, les incidències solen passar, sobretot, durant els mesos d’estiu i els primers mesos de la tardor, èpoques en què els accessos al medi natural hi ha més concurrència per les persones que hi van a banyar-se o bé a buscar bolets.