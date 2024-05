Solsona enllesteix les obres d'una nova pista poliesportiva a l'aire lliure

A partir d’aquest dissabte, Solsona disposarà d’un nou equipament dedicat al lleure i la pràctica esportiva a l’aire lliure. Així doncs, s'obriran les portes de la nova pista poliesportiva que ha estat arranjada a l’antic espai de l’Escola El Vinyet, amb accés des del carrer de Busa. L'espai habilitat consta d’una pista de futbol sala, una de bàsquet de mides reglamentàries i una cistella de minibàsquet. Aquesta actuació ja s'ha donat per finalitzada, encara que resta pendent arranjar les altres dues pistes del mateix recinte, les quals es preveuen fer de manera progressiva.

La nova pista s’afegeix, per tant, a l’oferta d’equipaments esportius a l’aire lliure que s'ha anat engruixint els darrers anys, el darrer, justament, va ser la pista pumptrack, que es va acabar fa quatre mesos. «Volem oferir alternatives als joves i a aquells infants que ja no són usuaris dels parcs infantils», assenyala el regidor d’Esports, Joan Parcerisa, amb relació a aquesta forta aposta per promoure la creació d'espais de lleure. En aquesta línia, el consistori ha assegurat que, pròximament, s’adequaran pistes de futbol i bàsquet en un solar del carrer de Josep Maria de Sagarra.

Els arranjaments que s'han dut a terme al carrer de Busa i que han permès obrir la primera pista en aquest espai, han consistit en la reparació de les zones toves del paviment, l'aplicació de dues capes d'imprimació per tal d'endurir-lo i tornar a pintar-lo amb un tint especial per s pistes esportives que està fet a base de resines, i és antiadherent i transpirable. Ha estat l'empresa solsonina Esteve Sances qui s'ha ocupat de dur a la realitat aquest projecte juntament amb la brigada municipal i ha tingut un cost total de 10.100 euros, incloent-hi l’adquisició de les porteries i cistelles que hi ha.

Segons ha confirmat el consistori, el nou equipament restarà obert al públic cada dia de la setmana de nou del matí a nou del vespre. Els infants de menys de 10 anys, però, hauran d’accedir-hi acompanyats d’una persona adulta que se’n faci responsable.

Futures activitats

Els primers a estrenar la instal·lació han estat els representants escolars del Consell d’Infants de Solsona, que ahir van fer-hi una visita prèvia per proposar-ne acabats i fer una pluja d’idees sobre les activitats d’inauguració i opcions futures de la resta d’espai pendent d’adequar.

Així, per als representants de l’alumnat de 3r a 6è de primària de Solsona, es podria inaugurar aquesta instal·lació amb partits de diversos esports i amb una revetlla. Pel que fa a les zones de joc adjacents, consideren que s’hi podrien habilitar un rocòdrom, una pista de voleibol, patinatge, hoquei, tenis i un escenari, entre d’altres. De la mateixa manera, consideren que caldria renovar les reixes.

El Consell d’Infants també va aprofitar la sessió d’ahir per valorar possibles millores a la zona del pumptrack per traslladar als responsables municipals. En la seva llista hi ha la col·locació de bancs de pícnic i aparcabicicletes, més enllumenat, la renovació del mobiliari del parc infantil adjacent, així com la instal·lació d’altres elements de joc, com una tirolina i un tobogan.