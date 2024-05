Solsona viu la Fira de Sant Isidre sense quedar aplacada per les eleccions

Les proclames a favor de la pagesia han seguit vestint Solsona en aquest diumenge de Fira de Sant Isidre. El bon temps s'ha mantingut a la ciutat, com també el gran moviment de persones pels carrers del nucli antic i el camp del Serra, epicentre del certamen. La principal particularitat de la jornada ha estat el fet que hagi coincidit amb els comicis al Parlament de Catalunya, fent que la sala polivalent no hagi pogut acollir cap acte i, en el seu lloc, s'hagi omplert d'urnes. Un dels actes més multitudinaris del dia ha estat la trobada de gegantons i elements folklòrics.

La fira d'enguany ha destacat respecte a altres edicions per la seva potent càrrega reivindicativa amb el sector agrari i ramader. Proclames com «voleu tall i només tenim papers», fent referència a l'excessiva burocràcia a la qual s'hi han d'afrontar els professionals, com també «al Solsonès l'aigua sí que cau del cel», denunciant la «mala gestió» dels recursos hídrics que s'ha fet per part de l'ACA durant els darrers mesos, com va apuntar el president de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua, Daniel Rovira, en una taula rodona que va tenir lloc ahir.

La jornada, però, ha estat marcada per les eleccions al Parlament de Catalunya, que han coincidit amb el segon dia del certamen. A causa d'aquest fet, la sala polivalent, el col·legi electoral de Solsona, ha comptat amb una major afluència de persones. Tot i això, aquesta convocatòria no ha aconseguit aplacar la Fira de Sant Isidre, que ha destacat pel gran moviment de persones que hi ha hagut pel centre històric, com també ahir dissabte.

Un dels actes més destacats de la jornada ha estat la trobada de gegantons i elements folklòrics que ha tingut lloc a la plaça del Palau Episcopal. Amb gran passió, els més petits han pogut gaudir dels balls dels gegantons de Solsona i del Carnaval i, fins i tot, molts d'ells han portat figures construïdes a casa o en un taller d'escultura. L'esperit festiu propi del Carnaval i la Festa Major ha tornat a la Fira de Sant Isidre i després de la celebració d'un sorteig i el repartiment de deu premis per qui ha participat en un concurs de pintar dibuixos, hi ha hagut una cercavila pel recinte firal amb la batucada Takumba.