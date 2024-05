La 6a Jornada de Turisme del Solsonès es traslladarà a Torà

Tot a punt per a la 6a Jornada de Turisme del Solsonès que tindrà lloc al Convent de Torà, el pròxim 14 de maig de 2024. Organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, amb el suport de l’Ajuntament de Torà i del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aquest esdeveniment ofereix una oportunitat única per a professionals del sector per descobrir les últimes novetats i recursos turístics que ofereix la comarca del Solsonès.

La jornada s’iniciarà a tres quarts de deu del matí amb la recepció i entrega d’acreditacions, seguit de la benvinguda a càrrec de l’alcaldessa i la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Torà. A continuació, el conseller de turisme del Consell Comarcal del Solsonès presentarà la jornada i destacarà els objectius principals d’aquesta trobada.

Les sessions matinals de la jornada se centraran en presentacions detallades dels recursos culturals i turístics dels municipis de Torà i Biosca, recentment incorporats a la comarca del Solsonès, a càrrec de membres representants de l’Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà, de l’Associació Cultural el Brut i la Bruta de Torà i de la junta de la fira de la Baquiol de Biosca. També hi haurà un espai reservat per les explotacions del Solsonès que obriran les seves portes en la “La Festa” de Benvinguts a Pagès prevista pels dies 1 i 2 de juny.

Durant la pausa-cafè s’oferirà un tast de productes agroalimentaris de la zona, mentre que es fomentarà el networking i la col·laboració entre els assistents.

La jornada continuarà amb la presentació de les últimes novetats del sector turístic, amb la participació d’empreses i entitats que ofereixen una àmplia gamma de serveis a la comarca. Des de guies turístics, establiments d’allotjament singulars, fins a experiències úniques. Aquests professionals compartiran les seves ofertes per enriquir la visita dels turistes al territori.

L’acte de cloenda serà a càrrec del director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, que informarà sobre les novetats més destacades del sector turístic de la demarcació de Lleida.

Els participants tindran l’opció de quedar-se a dinar, seguidament s’oferirà una visita breu pel nucli antic de Torà, a càrrec de l’Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà i també s’estrenaran les noves visites guiades a la Torre de Vallferosa, a càrrec de Solsona Experience.