Art, filosofia i música en viu en mig del bosc al segon Bosc(o) Sonor de la Molsosa

Per celebrar l'equinocci de primavera, el nucli dels Quadrells (la Molsosa) tornarà a ser escenari del certamen Bosc(o) Sonor, on s'uneix art, natura i el folklore local per oferir un espai de trobada pels veïns del territori, el pròxim 25 de maig. La jornada comptarà amb la programació de diferents activitats relacionades amb diverses disciplines artístiques com la dansa contemporània, projeccions de cinema documental o de música. A banda, també hi haurà diverses parades d'artesania i gastronomia. La iniciativa va ser creada per la cooperativa Territori de Masies i una de les principals finalitats és enfortir la xarxa entre els habitants de la zona.

Segons ha explicat un dels impulsors del certamen, David Lama, la interdisciplinarietat que el caracteritza pretén «expressar la memòria històrica del territori, com també la seva àmplia cultura, a través de diferents llenguatges artístics». Així doncs, la trobada simbolitza una celebració dels trets més distintius que caracteritzen els pobles, el territori i les comunitats del Solsonès sud i rodalia, ja que, en tractar-se d'una zona rural, «solen quedar excloses del circuit cultural» més convencional. El Bosc(o) Sonor, segons ha detallat Lama, també se celebra per l'equinocci de tardor.

La vetllada començarà a les quatre de la tarda i s'allargarà fins a la nit. En aquesta segona edició, les activitats que es faran seran de dansa contemporània, a càrrec d'Adelaida Heano N, en què es treballarà l'expressió corporal, projeccions de cinema documental de Katia Popova i concerts de música en viu d'Adridana i Sílvia Ospina. A banda, també es podrà visitar l'obra immersiva de l'Orri dels Èns, en què s'explora l’art totèmic a través del folklore local i d’un joc musical de trucada i resposta. En aquesta proposta, l’audiència (individual o en parella) ha de travessar dues instal·lacions d’art que estan enllaçades entre si i que mostren escenes carregades de simbolisme, un laberint d’éssers totèmics i escultures musicals.

Un dels trams del recorregut de l'Orri dels Èns / Arxiu Particular

Segons han detallat els organitzadors de l'esdeveniment, no hi ha cap aforament per assistir a l'espai habilitat, però per participar en les tres activitats hi ha un nombre de places limitades. Lama ha assegurat que la primera edició va ser «un èxit» i els veïns de la zona demanaven que es tornés a realitzar. Hi van assistir a prop de 90 persones i, segons l'impulsor, tenint en compte la quantitat d'habitants del municipi, «és un gran nombre d'assistents». A més, ha destacat la barreja de gent de diferents generacions, ja que hi van participar des de nens, adolescents, adults i persones d'edat avançada.

La iniciativa té el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Tercer Sector Ambiental de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat.