El solsoní David Caelles posa llum en el rol passiu de les gegantes dins la cultura popular

«Sovint es concep la cultura popular com a expressions innocents, apolítiques i neutrals, quan en realitat és tot el contrari», com ha defensat el solsoní, David Caelles, durant la presentació del seu llibre, en què recull els resultats d'una investigació sobre el fet geganter des d'una perspectiva de gènere, titulat «Les gegantes, un complement dels gegants?». L'estudi va néixer del seu Treball de Fi de Grau dels estudis d'Humanitats, amb què ha pres en consideració més de 900 gegants i gegantes dels països catalans. Les conclusions reflecteixen com tots ells reprodueixen rols socials de gènere i estructures de dominació que també existeixen al món real, una problemàtica que també s'estén en les persones que hi participen.

L'estudi de Caelles ha assentat un precedent en el món geganter, per ser el primer a analitzar aquesta expressió cultural des d'una perspectiva de gènere, classe i, fins i tot, ètnica. «La cultura popular reflecteix la quotidianitat i la realitat» de la societat que l'envolta. És per això que, segons determina l'estudi, absolutament totes les parelles de gegants catalanes reprodueixen rols de gènere. Dins dels seus relats, «el gegant sempre assumeix un rol actiu, essent un guerrer o un rei; el protagonista», en canvi, les gegantes «tenen un rol passiu i tan sols es conceben com un complement».

La qüestió del gènere, però, no afecta només a aquestes figures, sinó que també en les persones que participen d'aquesta tradició. Segons ha observat el solsoní, dins del món geganter «s'anima molt més als nens a participar-hi activament, que no pas a les nenes», com, per exemple, fent-los ballar. Aquests valors, potser de forma inconscient, es van «transmetent de generació en generació», causant, per exemple, que la presència femenina dins les juntes directives de les entitats geganteres sigui mínima.

Caelles es mostra pessimista amb relació al futur del món geganter, pel que fa a la inclusió i el trencament dels rols que hi ha presents, ja que se sol tenir el pensament que «la cultura popular és tradicional i ancentral, sense tenir en compte que es pot anar reinventant i adaptant-se als nous temps». Tot i això, ha manifestat l'esperança que el seu llibre aconsegueixi obrir els ulls al món geganter, per tal que siguin conscients de les càrregues socials que l'envolta i que, potser, «ni tan sols se n'havien adonat».

El llibre, a més, aprofita per fer un repàs per la història dels gegants a Catalunya, remuntant-se als seus inicis, a prop de 600 anys enrere; encara que les gegantes no van començar a aparèixer fins un segle després. En un primer moment, aquests sortien durant les processions de Corpus i solien representar escenes bíbliques. Amb el pas dels anys, van anar perdent les seves connotacions religioses i van adquirir un caràcter més festiu, de manera que van passar a sortir als carrers durant les festes majors. El punt d'inflexió més gran dins d'aquest món va ser sobre la dècada dels 80, quan, un cop acabada la dictadura franquista, moltes expressions culturals reprimides van reeixir. Llavors, hi havia al voltant de 150 parelles de gegants a Catalunya, mentre que actualment n'hi ha vora 2.000.

La primera parella de gegantes lesbianes

El passat mes de novembre de 2023, el geganter solsoní, David Caelles, va presentar a Solsona la primera parella de gegantes no-heterosexual, en el marc d’un espectacle teatral, anomenat «L’ímpetu de les gegantes», que reivindicava la manca de perspectiva de gènere i l’impacte que tenen els estereotips de gènere dins de la cultura popular i, més concretament, en l’àmbit geganter.

Les dues figures, que va anomenar provisionalment com la «geganta de la porra» i la «geganta de la llança», s’allunyen del rol passiu que solen tenir les figures femenines dins del món geganter. Per aquest motiu el simbolisme dels objectes que les guarneixen difereixen de les gegantes tradicionals, com els rams de flors, els mocadors o altres elements relacionats amb la bellesa. Les creacions de Caelles sostenen una porra, una llança i un ram de flors pansides, reflectint que tot i ser figures femenines també poden exercir un rol dominant.