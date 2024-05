El CTFC rep un ajut de 250.000 euros per adquirir noves infraestructures

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), juntament amb centre d’investigació Agrotecnio de Lleida, han rebut una subvenció de 250.000 euros per promoure la innovació de les infraestructures científiques i tecnològiques que utilitzen. Les dues entitats es van presentar a la convocatòria de forma conjunta i han aconseguit la qualificació màxima entre tots els candidats. Segons ha assenyalat el CTFC, amb aquesta quantia pretenen adquirir un sistema d’imatges que serà compartit entre els dos centres i que s’utilitza per obtenir fotografies hiperespectrals en condicions de baixa il·luminació, entre altres usos.

Els dos centres establerts a la província de Lleida van optar per presentar-se a aquesta convocatòria per adquirir un VNIR compacte equipat amb altres elements. Aquest aparell consta d’un sistema que s’utilitza per «obtenir imatges hiperespectrals per a la teledetecció», una tècnica a partir de la qual es poden extreure diverses dades d’una determinada superfície terrestre a través d’uns sensors que processen informació dins l’espectre electromagnètic.

El sistema també està equipat amb un LiDAR lleuger i un altre d’alta precisió amb múltiples retorns, uns aparells que, per mitjà d’un emissor làser que porta incorporat, poden determinar la distància entre el lloc on estan situats i un objecte o superfície llunyans. A més, també hi té incorporada una càmera RGB d’alta resolució.

Aquesta infraestructura té un cost de total de 245.000 euros i podrà ser utilitzada per ambdós centres en futures investigacions geogràfiques.

Noves tecnologies

Els dos centres es van presentar conjuntament a la tercera convocatòria dels ajuts CERCA GINYS, una iniciativa de la institució Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és incentivar el desenvolupament i l’adquisició de noves infraestructures de caràcter científic i tecnològic que siguin d’ús cooperatiu entre dos o més centres que es dediquin en l’àmbit de la recerca i que formin part dels CERCA.

Cada conjunt de candidats, per tant, havia de presentar una proposta de material que voldrien adquirir i la resolució es va determinar seguint criteris com la seva singularitat, el pla de viabilitat de la infraestructura o l’impacte que s’espera que tingui.