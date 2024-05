Oberta la convocatòria per reservar espai per veure els ballets de Corpus de Solsona per a persones amb mobilitat reduïda

Amb la finalitat de seguir oferint als veïns i veïnes de Solsona una festivitat de Corpus inclusiva, el consistori ja ha obert la convocatòria per a reservar espai a la plaça Major per veure els tradicionals ballets, destinada a persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional. Aquest és un dels actes centrals de la celebració i aquest any tindrà lloc el pròxim diumenge 2 de juny al migdia. Segons ha apuntat l'Ajuntament, s'ofereixen un total de vuit places que, en cas que sigui necessari, es prioritzarà que siguin ocupades per infants.

Aquesta iniciativa es va iniciar l'any 2014 i es duu a terme amb la col·laboració d'una sèrie de voluntaris de la Creu Roja del Solsonès. Com en altres edicions, l'espai habilitat serà sobre l'entarimat que se sol posar a la mateixa plaça Major. Per tal de regular aquesta reserva cal inscriure's prèviament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del consistori, sigui de forma presencial, per telèfon (973480050) o per correu electrònic (ajuntament@ajsolsona.cat), fins al pròxim dimecres dia 29 de maig a les 13 h del migdia.