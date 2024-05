Solsona estalviarà aigua tractant les bombes de les piscines municipals

Aquest estiu les piscines municipals de Solsona estrenaran els vestidors ampliats per a aquesta temporada de bany i lavabos nous que s'han instal·lat a la planta semisoterrani de l'equipament, unes obres que es preveu que estiguin enllestides abans de la seva obertura, el dimarts 25 de juny. També s'han impulsat treballs per disminuir la despesa d'aigua, tractant els filtres de les bombes d'aigua de la infraestructura per contribuir a l'estalvi de recursos en el present context de sequera. Enguany, serà l'Escola Catalana de Medi Natural, amb seu a Olius, qui per primer cop s'encarregarà de la dinamització del casal ludicoesportiu de les piscines.

Les obres als vestidors s'han dut a terme perquè calia ampliar l'espai del vestíbul d’accés per tal d'encabir-hi tres lavabos i a l’exterior dels vestidors s’hi està adequant un nou lavabo que substituirà els anteriors, segons ha detallat l'Ajuntament. A més, s'han refet les parets de distribució de l’espai, s'ha renovat la instal·lació elèctrica i d’il·luminació, s’han instal·lat vuit dutxes separades per mampares i s'ha pavimentat la superfície amb rajola antilliscant. Aquestes obres han estat projectades per l'arquitecta municipal Anna Grau i adjudicades a Constructora de Solsona.

A banda de les anteriors millores que seran «les més visibles», també es preveu repintar els vasos de les dues piscines, la gran i la petita, i es duran a terme diversos treballs per reduir la despesa d’aigua, per no gastar-ne més del que sigui indispensable. Així doncs, s’han independitzat els filtres de les tres bombes d’aigua de la infraestructura, fet que permetrà disminuir el volum d’aigua necessari en la neteja de manteniment i s’han reparat les fuites localitzades.

Casal ludicoesportiu

Per primera vegada, l’Escola Catalana de Medi Natural serà qui s’encarregarà de dinamitzar el casal ludicoesportiu de les piscines municipals, que tindrà lloc del 25 de juny al 30 d’agost i està destinat especialment a infants i joves de 3 a 16 anys. Com en altres anys, funcionarà els matins de dilluns a divendres de nou a una. Els cursets de natació es combinaran amb la pràctica de diferents esports, jocs de taula, tallers i activitats de descoberta de l’entorn i les inscripcions es podran cursar a partir del dilluns 3 de juny. També es podran reservar les places del servei d’acollida o canguratge, que seran limitades i tenen la finalitat de contribuir a la conciliació de les famílies.

Una de les principals novetats en la programació de les piscines municipals serà la coincidència, el 13 de juliol, de la històrica Hora de resistència de natació, que arriba a la quaranta-unena edició, amb el cap de setmana de la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. D’aquesta manera es vol atraure més públic i aconseguir més fons per a aquest fi solidari.

Per al públic adult, com sempre, hi haurà natació i aiguagim les tardes de dilluns a divendres. També es reservarà un carril lliure de natació a partir de dos quarts de dues, de dilluns a divendres, i de les onze del matí els caps de setmana.