L'Oficina Ambiental de Solsona es trasllada a les antigues dependències de la Policia Local

Aquesta setmana, l’Oficina Ambiental de Solsona, fins ara ubicada a Cal Metge Solé, s’ha traslladat de forma definitiva al número 1 del carrer de la Regata, a les antigues dependències de la Policia Local. El servei funciona amb el mateix horari, els dilluns, dimecres i divendres, al matí de nou a dues; els dimarts i dijous, a la tarda de quatre a set, i el primer dissabte de mes, de deu a una.

El registre de canvis de domicili, la substitució de cubells malmesos, la gestió d’incidències, la reserva del servei de recollida de voluminosos o la dispensació de rotlles de bosses compostables són els serveis més sol·licitats a l’Oficina Ambiental. En funcionament des del desplegament de la recollida de residus porta a porta, el 2021, aquest servei es mantindrà obert fins a la tardor de l’any que ve, d’acord amb el contracte adjudicat a l’empresa Jaume Oró.

Precisament, arran del seguiment que es fa del porta a porta des de l’Oficina Ambiental i la regidoria de Medi Ambient, dos anys i mig després de la seva implantació, aquests dies uns 300 habitatges de la ciutat rebran una carta per millorar la participació ciutadana en la gestió de les escombraries.

Incivisme en l’ús dels tòtems

D’una banda, s’avisarà els veïns dels edificis amb tòtems a l’exterior, després de constatar l’incivisme que suposa la presència de bosses sense cubells i fora dels dies i horaris establerts en el calendari. De l’altra, s’actualitzarà la informació dels habitatges que consten que estan buits i, per tant, no participen en la recollida. Així mateix, s’advertirà els ciutadans que directament no aporten residus mitjançant el porta a porta de l’increment de la taxa i la sanció a la qual s’exposen. Finalment, el consistori demana als solsonins i solsonines que van sol·licitar una targeta per accedir a l’àrea d’aportació de residus que justifiquin la seva necessitat de mantenir-la.