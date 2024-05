La Policia Local de Solsona manifesta la seva «precària situació» durant el ple municipal

«Volem una solució urgent a la precarietat laboral que està patint la Policia Local», així ho han fet notar sis agents del cos solsoní que han assistit al ple d'avui al vespre. Com van manifestar, hi ha «una manca d’efectius que fa que, en molts torns, hagi de treballar un agent sol», un fet que els provoca una certa inseguretat a l’hora d’exercir la seva feina, com també la vulneració dels seus drets laborals. L’alcaldessa del municipi, Judit Gisbert, en escoltar les reivindicacions dels agents, ha reconegut que és una qüestió que cal solucionar i s'ha compromès a reunir-se amb ells per posar-hi resposta.

«Des del 2016 i fins avui, han marxat sis agents de la Policia Local de Solsona» i «en vuit anys hi ha hagut una rotació contínua» de la plantilla, uns factors dels quals el cos responsabilitza a la «mala gestió» de l’Ajuntament durant tots aquests anys. A més, han assegurat que, actualment, hi ha una manca d’efectius que impossibilita fer front a totes les responsabilitats de les quals s’ha d’ocupar al municipi, encara que Gisbert ha defensat que «la plantilla és bastant correcta», com també ho va dir el director de Coordinació de les Policies Locals, com ha explicat.

El manifest, firmat pels nou funcionaris de carrera actuals, ha destacat que la manca de personal causa que sovint hagin de fer patrulles unipersonals i que hi hagi alteracions en els seus horaris i permisos, causant situacions d’inseguretat en la seva feina i una «greu alteració de la conciliació familiar». A més, han puntualitzat que «durant els darrers dies s’han tancat torns de treballs complets, de matí, tarda i nit, i no s’ha informat la ciutadania». En aquestes ocasions es va «deixar el telèfon desatès» i, a vegades, era personal del consistori era qui el responia. Gisbert, en aquest sentit, ha assegurat que ella, com a alcaldessa, va prometre que «quan hi hagués qualsevol servei coix s’hi posaria al davant» i així ho va fer i, si s’hi torna a trobar, «ho tornarà a fer».

Per resoldre la present situació han demanat que no es permeti el patrullatge unipersonal i que hi hagi previsió a l’hora de fer els quadrants dels agents per garantir que gaudeixin dels seus permisos. Com també la creació d’una borsa d’interins a la qual puguin recórrer quan hi hagi necessitat. L’alcaldessa, però, ha apuntat que la manca de personal, en algunes ocasions, s’ha degut al fet que «de sis agents quatre estaven de baixa» i, pel consistori, tenir substituts per a tots és quelcom que «no es pot sostenir».

Segons han anotat els agents, el primer punt d’inflexió va ser l’any 2013, quan es va aplicar la Relació de Llocs de Treball (RLT) que va suposar una reducció dels seus sous, com també els de tots els treballadors municipals que hi exercien llavors. La queixa està en el fet que els agents que es van anar incorporant després d’aquesta implementació no se’ls aplicava aquest complement, provocant «una diferència de salari molt notable entre els agents de la mateixa categoria que realitzen les mateixes funcions». Han demanat, per tant, que s’actualitzi.