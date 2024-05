La biblioteca de Solsona commemora l'Any Joan Oró amb activitats per a tots els públics

Fa poc més de cent anys va néixer a Lleida un dels científics més rellevants del segle XX, Joan Oró i Florensa. Per donar a conèixer la magnitud de la seva figura i les seves aportacions científiques, l’any passat va commemorar-se l’Any Joan Oró, que continua enguany a diverses biblioteques de la demarcació, entre les quals hi ha la Carles Morató de Solsona. L’equipament solsoní s’hi adhereix durant la primera quinzena de juny, també en el marc de la Setmana de la Natura, amb propostes per a tots els públics: una exposició, una sessió de contacontes i una observació telescòpica de la lluna.

A partir de dilluns i fins al 15 de juny, el saló de les Homilies d’Organyà acollirà la mostra itinerant “Joan Oró, desxifrant l’origen de la vida”. Creada i cedida per la Fundació Joan Oró, fa un recorregut històric sobre la vida i les aportacions del bioquímic català, capdavanter en l’estudi de l’origen de la vida a la Terra.

Per al públic infantil a partir de 4 anys, el Servei de Biblioteques organitza el 13 de juny a dos quarts de sis de la tarda la sessió de contacontes Joan Oró i la recerca de la vida. És una narració oral a càrrec de l’editora, llibretera i narradora Mertxe París a partir del conte d’Eva Virgili i Estefania Zurita sobre el científic ponentí.

Inscripcions per al vespre astronòmic

Així mateix, el divulgador astronòmic, astrofotògraf i director del Centre Astronòmic del Castell de Lladurs, Jordi Fraxanet Nadal, conduirà una sessió d’astronomia adreçada al públic adult i als infants a partir de 8 anys. La Biblioteca Carles Morató organitza una observació telescòpica de la lluna acompanyada d’una xerrada sobre els descobriments de Joan Oró en aquest camp. S’ha programat per al divendres 14 de juny a dos quarts de deu del vespre a la plaça de Ramon Llumà. És gratuïta, però les places són limitades i requereix inscripció prèvia a la biblioteca.

No és la primera vegada que la Biblioteca Carles Morató s’afegeix a la Setmana de la Natura amb activitats divulgatives per a tota la població. Així, per exemple, el 2022 va organitzar una visita a les instal·lacions de l’embassament de la Llosa del Cavall i una exposició de llibres sobre aigua en el marc del projecte Aigua=Vida, natura i lectura. Aquest any s’ha aprofitat per fer coincidir aquesta campanya amb l’Any Joan Oró amb el suport del Servei de Biblioteques.

Joan Oró i Florensa va néixer a Lleida el 1923 i va morir a Barcelona el 2004. Llicenciat en ciències químiques a la Universitat de Barcelona, el 1952 va emigrar als Estats Units, on es va doctorar en bioquímica i va ser nomenat catedràtic de la Universitat de Houston. Va escriure més de 350 articles, diversos llibres i monografies sobre l’origen de la vida i l’exploració de l’espai. També va col·laborar en diferents projectes de la NASA.