Solsona aprova de nou els ajuts per arreglar pisos buits i afegir-los a la borsa de lloguer

El ple solsoní va aprovar ahir una nova convocatòria dels ajuts destinats a propietaris de pisos buits perquè els reformin i, com a condició, els incloguin dins la Borsa d'Habitatge de Lloguer. Aquesta línia contempla subvencions que cobreixin el 50% de les rehabilitacions pertinents, amb un límit màxim de 6.000 euros. Els grups de l'oposició, però, van apuntar que la mesura «no funciona» i que «no ha tingut gaire èxit», ja que a la passada convocatòria només una persona s'hi va presentar i se'n va beneficiar.

Les bases dels ajuts, com va apuntar la regidora d’Habitatge, Pilar Viladrich, van ser aprovades el setembre de 2023 i van entrar en vigor cap a finals d’any. Com que tan sols una persona es va beneficiar dels ajuts no es va esgotar la partida que s’hi va destinar inicialment, de manera que es tornarà a obrir una altra de nova, segons Viladrich, per «impulsar que habitatges buits de la ciutat puguin mobilitzar-se i entrin a la borsa de lloguer».

Marc Barbens, portaveu de Treballem per Solsona, tot i que hi va votar a favor perquè «és una eina que pot afavorir a la ciutat de Solsona», va afegir que «està clar que no funciona», fent referència a la poca participació que ha tingut fins ara. «La rendibilitat econòmica que ofereix l’operació és molt limitada», va concloure. Núria Bonet de Junts, grup que s’hi va abstenir, també va posar el focus en el «poc èxit» que va tenir i va expressar que els sembla que el govern local va impulsar una nova convocatòria, simplement, per «cobrir l’expedient».

Reubicació d’una espai de joc

A causa d’una ampliació del crèdit per l’exercici d’aquest any, el consistori va anunciar que es retiraria la cistella de bàsquet de la placeta de J. V. Foix amb Alcalde Moles, ja que sol causar problemes, perquè les pilotes poden impactar a les plantes baixes dels pisos que hi ha peu de carrer. En el seu lloc, un equipament similar prendrà forma al carrer de Josep M. de Segarra, al mateix barri de Torregassa.

Núria Bonet de Junts va remarcar que amb aquesta acció «se soluciona un problema a un lloc, però se’l posa en un altre», com també que la instal·lació del nou equipament municipal causaria una pèrdua de places d’aparcament que s’utilitza avui dia. Joan Parcerisa, regidor d’Urbanisme, va assegurar que no té per què generar nous problemes a la nova ubicació i que amb relació als aparcaments l’afectació serà mínima, ja que a la zona no hi solen faltar places. «Volem potenciar la creació de nous equipaments de lleure i fer-los en zones on no n’hi ha», va assegurar.

Increment del crèdit

El ple també va aprovar la modificació pressupostària, que va comptar amb un suplement de 183.000 euros provinent d’una sèrie de subvencions. La partida que se’n beneficiarà més correspon a treballs tècnics, amb un import de 54.800 euros, que comprèn el pla local d’habitatge, el pla de mobilitat, el projecte de la deixalleria i els projectes executius d’urbanització de carrers. 41.500 euros es destinaran a la supressió de barreres arquitectòniques i 35.000, al manteniment de parcs i jardins, als quals se n’hi afegeixen 15.000 per a la equipaments de lleure, entre d’altres.