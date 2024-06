Els escoltes alcen la veu a Solsona per preservar els seus campaments

La tradicional catifa que l'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret de Solsona sol presentar coincidint amb la festa de Corpus, enguany ha estat carregada de reivindicació, sota el lema «salvem els campaments a la natura». Cada estiu, les entitats del lleure d'aquesta mena solen realitzar sortides a la natura, organitzant campaments en espais naturals. Una activitat que a causa de les normatives, cada cop més restrictives, de la Generalitat dificulten el procés de reserva i limiten els terrenys d'acampada disponibles fins a la meitat. Segons va apuntar l'equip de caps dels escoltes, si el govern no hi posa solució més de 12.000 joves i infants catalans es podrien quedar sense campaments o s'hi veuran afectats d'una manera o altra.

Segons van denunciar els membres de l'agrupament, els «entrebancs administratius» a l'hora de poder fer reserves en terrenys d'acampada per a activitats de lleure de la Generalitat son recurrents. En 79 dels 156 que hi ha actualment, més de la meitat, es requereix un permís especial per a poder realitzar campaments, ja que es tracta de zones de menys de 100 metres de lleres dels rius, rieres o en zones inundables en què, com asseguren, a causa d'aquest fet «no acaben tirant endavant». A més, van denunciar que, dos mesos de començar el període de campaments, encara no s'ha posat solució al problema.

Tal com va determinar la Direcció General de Joventut a mitjans de l’any passat, per poder acampar en aquests terrenys es necessita el permís d’activitats en domini públic hidràulic i en zona de policia, que ha de ser atorgat per l’ACA i que, segons l’agrupament, suposa uns tràmits burocràtics i uns cosost econòmics considerables. Davant de les dificultats a l’hora d’atorgar aquests permisos necessaris per acampar en la meitat dels terrenys disponibles, hi ha agrupaments que, a dos mesos de començar la temporada, encara no han pogut formalitzar cap reserva. Una de les possibles solucions serà reubicar aquests agrupaments per tal que comparteixin espai amb d’altres que ja els tenen reservats. Una mesura extraordinària que contribuiria que cap grup d’escoltes es quedi sense campaments a l’estiu.

La càrrega burocràtica de la qual es queixen bona part de les agrupacions de lleure d'infants i joves ha anat en augment des de la pandèmia i ha acabat per «obstaculitzar la tasca que duen a terme milers de joves voluntaris» d'arreu de Catalunya. Per revertir aquest escenari demanen la simplificació de les tramitacions que han de fer des dels agrupaments, brindar més acompanyament i dotacions econòmiques per part de les institucions per garantir la supervivència d'organitzacions que es dediquen a fomentar el lleure entre els joves.

Normatives en la reserva

Els diferents agrupaments escoltes catalans solen fer ús de les xarxes de campaments i entitats que ofereixen espais de medi natural de manera temporal on infants i joves puguin acampar, exclusivament, per fer activitats d’educació en el lleure. Segons estipula la Generalitat, el seu ús està subjecte a la voluntat de la persona propietària i a la normativa municipal corresponent i és la Direcció General de Joventut qui s’encarrega d'establir una sèrie de normes generals d’ús d’aquests terrenys.

Un laberint de dificultats

La catifa que van confeccionar els membres de l’agrupament i que va lluir a la plaça de la Catedral durant la festa de Corpus de Solsona representa un laberint, una metàfora que, segons l’equip de caps, simbolitza «totes les complicacions» fruit de la càrrega burocràcia que els impedeix centrar-se en «la seva tasca com a educadors, caps i ciutadans». A banda, van posar en èmfasi la tasca que realitzen els agrupaments escoltes, fent que els infants i joves es desenvolupin «amb un esperit crític» i promovent la «seva estima cap al territori que els envolta», motiu pel qual es mostren encoratjats per seguir preservant les agrupacions que es dediquen a promoure l’educació en el lleure. «Cal ser perseverants perquè no mori mai», van concloure.