Solsona pot veure tota la imatgeria desfilant en el passacarrers de Corpus

El Corpus, la festa amb què els solsonins simbòlicament comencen a bressar l’estiu, ha deixat un bon sabor de boca, tant perquè hi ha hagut una bona participació i els carrers s'han vist plens, com pel fet que hi ha hagut un increment de voluntaris geganters i això ha permès que tota la imatgeria lliga a la festa de Corpus que s'ha celebrat el cap de setmana es pogués veure als carrers. El regidor de Cultura, Albert Colell, i macip major de l’Agrupació de Geganters de Solsona, Roger Davins, han expressat "la satisfacció per la festa d’enguany. A l'inici de la setmana, les previsions meteorològiques anunciaven pluja, que era una amenaça per a algunes de les activitats programades, però les precipitacions van acabar tenint poca incidència en el programa festiu.

Tant Colell com Davins, han posat l’accent en el generós planter de geganters que va fer que en els passacarrers de dissabte sortissin també l’àliga i el drac, juntament amb el bou, la mulassa, els gegants i els cavallets, com no es veia des de feia molts anys.

Igualment, la roda de foc de dissabte a la nit i el concert posterior sota la torre de les Hores a càrrec de The Velcros, una de les novetats d’aquest any, van ser altament concorreguts. L’actuació musical, de fet, “és el que li faltava a la festa”, segons Davins. Que va afegir que "esperem que quedi instaurat”.

Un dels elements més singulars del Corpus solsoní és la catifa amb missatge de pètals i serradures que l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret confecciona cada any a la plaça de Palau. “Salvem els campaments a la natura” ha estat el lema d’aquesta edició, coincidint amb la mobilització d’entitats del lleure que a dos mesos de començar la temporada de campaments es veuen afectades per les restrictives normatives de la Generalitat. Han denunciat “l’ofec administratiu” que fa que les reserves en la meitat dels 156 terrenys d’acampada del país no puguin tirar endavant.

Aquest Corpus ha participat en la comitiva d’autoritats una altra dona amb vara, la jutgessa de Solsona, Laura Moreno-Chinchilla, que ha volgut conèixer de prop la tradició. L’alcaldessa, Judit Gisbert, la va convidar a l’encesa de la tronada juntament amb Conxita Flores, en representació de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre.