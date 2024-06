Torà i Biosca denuncien que el Consell Comarcal de la Segarra no els està proporcionant alguns serveis

Els alcaldes de Torà i Biosca, Isabel Torres i Josep Puig, han denunciat aquest matí que, a un any de l'aprovació de la seva incorporació al Solsonès, el Consell Comarcal de la Segarra no els està proporcionant alguns serveis, com d'arquitecte municipal o de serveis socials, tal com els correspondria, ja que aquestes competències encara no han estat traspassades a la nova comarca. «Sentim que fem nosa a la Segarra», han manifestat els batlles i consideren que estan «rebent un tracte molt diferent que els altres 19 municipis de la comarca». Segons han manifestat, s'han posat en contacte amb la Direcció General d'Administració Local (DGAL), a qui li correspon fer que s'agilitzi el procés.

Com han fet notar ambdós alcaldes, els retards més notables han estat pel que fa als serveis socials, els serveis informàtics o qüestions tècniques com els arquitectes, provocant que la gestió dels respectius expedients es demorin. Referent als serveis socials, han explicat, que no estan rebent les hores que tenen estipulades «malgrat que el Consell està cobrant per prestar aquest servei». Torres ha expressat que «els estan deixant penjats» i ha posat l'èmfasi en el fet que els principals perjudicats d'aquesta situació estan sent els veïns dels dos municipis.

Torres i Puig tenen clar que la solució a aquesta situació la té la Direcció General d'Administració Local (DGAL), amb qui ja han contactat perquè posi fi als retards del Consell Comarcal de la Segarra. Per una banda, reclamen que els serveis que requereixen se segueixin atorgant i per l'altra que el procés de traspàs s'agilitzi fins que s'hagi completat per evitar «generar situacions violentes». «Sabíem que era un procés lent, però cal treballar-hi i posar una data per complir el traspàs», ha determinat Isabel Torres.

Tots dos també han volgut aclarir que no tenen res en contra de la comarca de la Segarra, sinó que el principal motiu per demanar el canvi de comarca va ser per accedir a les subvencions que rep el Solsonès per ser considerada una comarca de muntanya. «La Segarra no ens podia oferir uns certs beneficis i subvencions i, per això, vam demanar canviar-nos», ha recordat l'alcaldessa de Torà. «Jo ho comparo amb el cas particular d'una casa quan necessita bellugar-se per tirar endavant i ajudar a la família. Doncs els dos municipis hem fet el mateix. Intentar buscar a on podíem tenir millor benefici per a tots els ciutadans de Torà i Biosca», ha conclòs.