El Consell Comarcal edita una nova edició de la Guia de Serveis de la Gent Gran del Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès ha editat 1.000 exemplars de la nova edició de la Guia de Serveis de la Gent Gran del Solsonès, una eina dissenyada especialment per facilitar el dia a dia de la població envellida de la comarca. El document recull informació d'una àmplia gamma de serveis, recursos i activitats que hi ha disponibles al territori. La seva elaboració reflecteix el compromís del Consell Comarcal amb la implementació de polítiques dirigides a aquest col·lectiu, assegurant que rebin tota l'atenció i els recursos necessaris en aquesta etapa.

Així doncs, inclou informació detallada sobre els serveis proporcionats tant pel Consell Comarcal del Solsonès, com per altres administracions i entitats. Els lectors hi trobaran des de telèfons d'interès fins a serveis per poder viure a casa, serveis residencials, lleure i participació, i informació rellevant sobre la llei de la dependència, transport, ajudes i subvencions, entre altres.

Aquesta guia serà repartida pels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Solsonès a totes les persones dels municipis de la comarca que hagin complert els 80 anys, i que se’ls vagi a visitar en el marc del projecte “Serveis Socials a prop teu”, per tal de donar a conèixer els diferents recursos i serveis als quals poden acudir.

D’altra banda, les persones interessades a adquirir la guia poden adreçar-se als Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Solsonès.

En definitiva, la Guia de Serveis per a la Gent Gran del Solsonès s’erigeix com una eina imprescindible que recull tots els recursos per facilitar que la gent gran els tinguin al seu abast.

Aquesta guia forma part de les accions incloses dins la fitxa de l’envelliment quilòmetre zero del contracte programa signat entre el Consell Comarcal del Solsonès i el Departament de Drets Socials.