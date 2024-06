Solsona acollirà una jornada sobre com protegir-se dels incendis en edificacions aïllades

El pròxim dijous dia 6 de juny, a partir de les sis de la tarda i fins a dos quarts de nou del vespre, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya acollirà una jornada dedicada a l'autoprotecció en cas d'incendi forestal, adreçada especialment a les persones propietàries, gestores i residents en edificacions aïllades com masies, cases de colònies, granges i establiments de turisme rural.

Durant aquesta jornada, organitzada pel departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i pel mateix cos de Bombers, i que compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, es tractaran diverses mesures preventives i protocols a seguir en situacions d'emergència. La sessió comptarà amb experts i responsables de primer nivell de diferents cossos i serveis d'emergències. El programa de la jornada inclou les mesures preventives i franges de protecció, informació i alertes a la població, les funcions del Grup d'Ordre, les funcions en cas d'incendi forestal i, finalment, les pautes de seguretat i autoprotecció en cas d'incendis forestals. En finalitzar les intervencions hi haurà un torn de precs i preguntes.

Les persones interessades a participar en aquesta jornada poden inscriure's a través de l’enllaç següent: https://forms.gle/9mCevoqiLzkng7VRA

La jornada es presenta com una oportunitat única a la comarca per conèixer els mecanismes i els protocols que s’activen en cas d’un incendi forestal, i les mesures a adoptar per les persones que estiguin en edificacions aïllades de cara a protegir la mateixa edificació com a elles mateixes.