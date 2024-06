Solsona tornarà a promocionar l'activitat empresarial mitjançant una línia d'ajuts

Ja s'ha obert la convocatòria d’ajuts per a la promoció de l’activitat empresarial de Solsona d’aquest any. Les bases es mantenen molt similars a les de l’edició anterior, en tant que va ser una de les més reeixides amb 46 activitats econòmiques beneficiades, inclosos projectes d’autoocupació. Tota la informació es pot trobar en línia aquí. Hi ha temps per tramitar les sol·licituds fins al 30 de setembre.

Des de l’Agència de Desenvolupament Local i la regidoria, es va fer una bona valoració de la darrera convocatòria d’ajuts, en què es van eliminar els imports mínims d’inversió per optar-hi, motiu pel qual s’ha apostat per mantenir les bases. S’hi estableixen tres línies: per a noves activitats econòmiques, per a la modernització i sostenibilitat d’activitats existents a peu de carrer i per a l’autoocupació.

La dotació pressupostària és la de cada any, de 40.000 euros, i l’import màxim de l’ajut que es podrà concedir a cada persona beneficiària serà de 3.000 euros. Una part de l’ajut es concedirà amb targetes de prepagament per gastar en comerços i negocis de Solsona.

Foment del català

Entre els pocs canvis que s’han incorporat a les bases respecte de l’any passat hi ha un requisit lingüístic. Tota la comunicació de l’empresa o comerç (retolació, cartellera, promocions...) ha de ser, com a mínim, en català, a fi de garantir-ne l’ús entre el teixit empresarial i comercial de la ciutat.

Les subvencions per promocionar l’activitat empresarial de Solsona es van crear el 2012 per incentivar el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat mitjançant la creació de noves empreses i la modernització i millora de les existents. En queden exclosos entitats financeres i establiments comercials amb superfícies superiors als 400 metres quadrats.