Pinós, Riner i la Molsosa combatran el despoblament amb un nou tècnic

Afrontar el repte demogràfic és una de les qüestions més prioritàries als municipis del sud del Solsonès com Pinós, Riner i la Molsosa, que, any rere any, van perdent habitants. Per tal de revertir aquest despoblament progressiu que pateixen la Diputació de Lleida va atorgar una subvenció a les tres localitats per incorporar un nou tècnic que, durant el termini d'un any, farà una radiografia demogràfica i dissenyarà un pla estratègic per frenar aquesta tendència. Els alcaldes coincideixen que els àmbits en què cal intervenir és en l'accés a l'habitatge, la millora de la connexió terrestre i de telecomunicacions i garantir la presència de serveis bàsics.

«Hem de ser capaços de generar noves oportunitats, atraure persones i arrelar els habitants actuals al territori», segons va apuntar l'alcalde de Riner, Joan Solà. En els darrers deu anys la població total dels tres municipis ha descendit de 700 a 649, és a dir, ha baixat en un 7,15%, una xifra significativa tenint en compte que Pinós i Riner actualment tenen 280 i 267 habitants, respectivament, mentre que la Molsosa en té 102. Aquesta tendència que ha anat a la baixa durant l'última dècada, encara que ha tingut dos repunts, fa que els alcaldes estiguin preocupats per la pèrdua de població.

Un dels principals aspectes que els juga en contra als municipis petits de l'àmbit rural són els limitats recursos econòmics amb què compten els consistoris, com també la manca de serveis bàsics i mínims. Segons Solà, aquests factors solen ser la raó per la qual hi ha veïns que decideixen marxar a viure a altres localitats o bé punts que tiren enrere a nous possibles habitants. «És important que tinguem una bona comunicació per carretera, que es garanteixi l'accés a fibra òptica», com va apuntar el batlle de Riner, com també garantir als ciutadans «serveis culturals, mèdics i educatius» al mateix municipi, remarcant, sobretot, la supervivència de les escoles i llars d'infants rurals.

A Pinós, segons va explicar el seu alcalde, Xavier Vilalta, un àmbit en què veu clar que s'ha d'implementar és en l'accés a l'habitatge per poder oferir opcions a noves famílies que vulguin viure en algun municipi del sud del Solsonès. «L'oferta que hi ha disponible actualment és molt limitada i la poca que hi ha està en mal estat», motiu pel qual durant els darrers mesos el consistori ha estat impulsant les obres de rehabilitació d'un immoble privat i a dos de públics a partir de diverses línies de subvencions.

Segons Solà, qui també és president de l'associació de Micropobles, a la qual els tres municipis formen part, assenyala que hi ha una important «manca de mirada rural a l'hora de fer les lleis, com les referents a l'urbanisme», un fet que provoca que les localitats petites estiguin «sotmeses a les mateixes lleis que regulen les grans ciutats». També va afegir que cal una «simplificació administrativa» i «més finançament», per garantir la seva prosperitat. De fet, l'aprovació del projecte de llei de l'Estatut del Municipi Rural per la Generalitat contribuirà a millorar aquests aspectes en els denominats «petits municipis rurals», és a dir, localitats amb menys de 2.000 habitants que se situen en comarques rurals que tenen una densitat de població inferior als 150 habitants per quilòmetre quadrat.

Estudi demogràfic

El tècnic incorporat fa un mes per dissenyar un pla per combatre el despoblament, Daniel Moreno, ha iniciat la seva tasca fent un estudi demogràfic dels tres municipis. Segons les dades recollides, els tres municipis tenen una població envellida, però destaca a la Molsosa, que té un índex d’envelliment del 550%, és a dir, la proporció d’habitants majors de 65 anys respecte als menors de 16. Riner, per la seva banda, té un índex d’envelliment per sota la mitja catalana, però té una proporció elevada de població sobreenvellida, és a dir que bona part dels veïns d’edat avançada superen els 85 anys.

