La Policia Local de Solsona continua exigint "solucions reals" a les condicions salarials i manca d'efectius

La Policia Local de Solsona continua exigint "solucions reals" per acabar amb una situació que consideren "insostenible" per la "precarietat laboral" i la "manca d'efectius". En un comunicat, el cos posa de manifest que la proposta de negociació de l'annex que planteja l'Ajuntament "només servirà per negociar petites especificitats del conveni" i reclamen que s'actualitzi la Relació de Llocs de Treball (RLT) i que s'iguali el sou de tots els agents del mateix rang.

En el seu escrit que han fet públic una setmana després d'intervenir en el ple municipal per reclamar millores salarials i laborals, asseguren que en altres ocasions l'Ajuntament ha obert la RLT per una part del personal i demanen que ara ho faci per al cos "de manera urgent". Per exemple, recorden que, després de la creació de l'esmentada RLT, el 2017 es va modificar 1 lloc i se'n van crear 2 de nous i el 2021 es va fer una modificació i creació d'uns 18 llocs de treball.

També es refereixen a la intervenció de la regidora de Governació, Ester Espluga en el darrer ple, quan va assegurar que les trucades de la ciutadania a la Policia Local es van derivar al 112 en els torns descoberts. En aquest sentit, assenyalen que "aquesta afirmació no és certa del tot, ja que el telèfon de la policia va quedar totalment desatès en moltes franges del dia". A més a més, consideren que "no es pot permetre la desinformació a la ciutadania, que desconeixia que no hi havia cap de policia de torn".

D'altra banda, també repliquen les paraules de la regidora que va informar de les negociacions que l'equip de govern mantenia amb els representants d'aquest cos de la policia. "Volem aclarir que en el moment de la lectura del manifest alguns dels agents no tenien cap informació del que s'estava negociant, ja que es va convocar de manera urgent una reunió per informar de les negociacions esmentades just abans de la celebració del ple".

Finalment, recorden que el cos de la Policia Local de Solsona està format per 12 funcionaris de carrera, 1 funcionari en pràctiques (que està duent a terme el curs bàsic de la policia a l'Institut de Seguretat Pública) i 1 interí (que té les competències limitades pel fet que encara no ha passat el curs de policia).