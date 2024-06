Sant Llorenç inicia les obres de substitució de la coberta del poliesportiu

Ja han començat les obres per substituir la coberta de fibrociment del poliesportiu de Sant Llorenç de Morunys, uns treballs que també contribuiran a millorar l’eficiència energètica de l’equipament municipal, a través de la instal·lació d’una sèrie de plaques solars tèrmiques. La intervenció va ser adjudicada per un import de 214.170 euros i ha estat finançada per uns ajuts econòmics provinents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Segons va detallar l’equip de govern, es preveu que les obres finalitzin a principis d’agost, si no hi ha cap imprevist i, per tant, l’espai restarà fora de servei.

El gruix més gran de les obres es basa en la substitució de la coberta de fibrociment de l’equipament. El projecte la canviarà per un nou sistema d’aïllament més eficaç, ja que l’anterior va ser construït als anys vuitanta i requeria una renovació. Aquesta és l’actuació amb un cost més elevat, pel fet que està pressupostat per un cost aproximat de 80.000 euros. Aquestes obres han estat adjudicades a l’empresa Serviobres Queralt S. L. U.

Una altra part important de les intervencions anirà en la línia de millorar l’eficiència energètica de l’espai, a través d’instal·lar plaques solars tèrmiques que serviran per a l’escalfament d’aigua del recinte. A més, es crearà un sistema de captació d’aigües pluvials en la coberta o se substituirà la il·luminació actual de l’interior del pavelló amb el sistema de lluminàries de tipus LED. El darrer mes de gener, de fet, es van finalitzar la col·locació de plaques solars a la teulada de l’Ajuntament per tal de reduir de forma substancial la factura elèctrica de l’edifici i per fer-lo totalment sostenible. D’aquesta forma, queda palès la voluntat del municipi en alinear-se cap a un model més eficient.

Segons va alertar el consistori, fins a finals d’aquest mes les obres comportaran «afectacions importants» pel que fa als accessos a equipaments propers al recinte intervingut, pel fet que es durà a terme la retirada del fibrociment actual. Així doncs, els usuaris del gimnàs municipal i de la sala dels avis hauran d’accedir a través de l’interior del camp de futbol i els estudiants de secundària, per la seva banda, hauran d’accedir a l’institut per l’entrada de la zona esportiva.

L’equip de govern també va aprofitar per agrair la predisposició i comprensió, sobretot, de l’escola i l’AFA, col·lectius que es veuran més afectats per aquesta intervenció. «Sabem que les obres sempre creen incomoditats», van detallar, però van afegir que el fet d’avançar-les farà que aquest mateix mes d’agost el poliesportiu torni a estar disponible.