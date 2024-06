Solsona acull una exposició i taula rodona sobre l'activista, advocat i polític Josep Benet

La nova exposició que acull el Consell Comarcal del Solsonès en record de Josep Benet, una figura ineludible en la lluita per les llibertats democràtiques i la defensa del catalanisme, ja es pot visitar a Solsona. L'exhibició, que porta per títol "Josep Benet, a la desfeta i el redreç ", inaugura un espai de record i reconeixement a aquest reconegut personatge en el món polític català a partir del segon terç del segle XX, hi ha anat a càrrec del museu de Cervera i d’Òmnium Cultural Segarra-Urgell.

Fins el pròxim 15 de juliol, el Consell Comarcal del Solsonès acollirà una exposició exhaustiva sobre la vida i obra de Josep Benet. A través de fotografies, documents històrics i objectes personals, els visitants tindran l'oportunitat de conèixer en profunditat la trajectòria d'aquest il·lustre català, que va deixar una empremta indiscutible en la història contemporània de Catalunya.

Josep Benet no només va ser un historiador, sinó també un activista, advocat i polític compromès, que va deixar una empremta indiscutible en la reconstrucció del catalanisme i en la lluita per la recuperació dels drets socials i les llibertats democràtiques. La seva vida i obra representen un exemple d'autoexigència, compromís i responsabilitat envers la seva terra i la seva gent.

Taula rodona sobre la seva figura

Per tal d'aprofundir en el llegat de Josep Benet i debatre sobre la seva influència en la societat actual, el Consell Comarcal del Solsonès organitza una taula rodona amb la participació dels historiadors Jordi Guixé i Jordi Oliva, aquest últim també comissari de l'exposició. La taula rodona tindrà lloc el dissabte 15 de juny a les 18:30h al pati Gòtic del Consell Comarcal del Solsonès.

L'exposició i la taula rodona representen una oportunitat per aprofundir en la figura de Josep Benet i per reflexionar sobre el seu llegat en la societat catalana contemporània. Es convida a tothom interessat a participar en aquest esdeveniment i a sumar-se a aquest homenatge