El CTFC acull una formació per saber com actuar en casos d’incendi forestal

Diversos cossos operatius de la Generalitat de Catalunya es van reunir a la sala d’actes del CTFC per fer una jornada centrada en com autoprotegir-se en casos d'incendis forestals, especialment, per aquelles persones que resideixen en edificacions aïllades. La sessió va comptar amb més d'un centenar d'assistents i va estar organitzada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i pel Consell Comarcal del Solsonès. Durant la sessió, es va destacar la importància de mantenir els entorns lliures de vegetació per prevenir la propagació de focs i el confinament com a mesura de seguretat.

Agnès Centellas, tècnica de Protecció Civil del Departament d’Interior a la Catalunya Central, va remarcar que «el confinament és la mesura d’autoprotecció per defecte» i que cal evitar les autoevacuacions. Per la seva banda, Jordi Carrasco, responsable del Cos d’Agents Rurals a la comarca del Bages, va subratllar la importància de mantenir una franja de protecció de 25 metres entre la massa forestal i l’edificació per protegir-la davant d’un incendi. Trini Bardolet, responsable de l’URMA de la Regió Policial Central, va informar que quan el Cos de Mossos d’Esquadra rep l’ordre per part de Bombers, ha de tallar accessos i evitar el col·lapse de les vies, «en un incendi cal evitar la mobilitat innecessària».

En un incendi forestal, també es poden donar situacions en les quals els serveis sanitaris tinguin un paper fonamental, sigui per accidents, cremades o atenció psicològica. Jordi Calafell, cap territorial del SEM de la Catalunya Central, va detallar què fan i què poden fer en un incendi i va descriure les funcions que porten a terme així com un seguit de recomanacions a seguir en cas d’una situació crítica.

Santi Lleonart, cap de la Regió d’Emergències Centre, per la seva banda, va assegurar que «tenim incendis que s’escapen a la nostra capacitat d’extinció» i va reiterar que el confinament és una mesura segura. En relació amb les ADF, Lleonart va indicar que formen part de l’operativa i va destacar la seva importància en una primera actuació i en aportar maquinària pesant i tractors, equipament que el Cos de Bombers no disposa.

En el tancament de la jornada, Elena Roca, directora d’Interior Catalunya Central, va assenyalar que cal fer confiança als cossos operatius, «saben el què es fan».