Solsona obre la convocatòria per trobar nous aspirants a pubilla i hereu de la ciutat

Cal trobar relleu per a la pubilla de Solsona, Marina Albets; l’hereu, Marc Ribes; la donzella, Carla García, i el fadrí, Jofre Ariza. Com cada estiu, la regidoria de Cultura de Solsona i l’Associació del Pubillatge Solsoní fan una crida als joves de la ciutat d’entre 16 i 21 anys que aspirin a dur la banda o la faixa a partir de la propera Festa Major.

Per presentar-se a la convocatòria, cal entrar una instància a l’OAC municipal, que es pot omplir telemàticament aquí, on la persona candidata especifiqui els seus estudis i aficions. Només cal estar empadronat a la ciutat i tenir entre 16 i 21 anys, edats que permeten prendre part, l’any següent, al certamen d’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya. El termini per presentar candidatura, tant a títol personal com en representació d’una entitat, es tancarà el 9 de juliol.

Proves la setmana del 22 de juliol

Les proves, consistents en una part escrita, amb preguntes obertes i de tipus test, de cultura sobre Solsona, Catalunya i general, i una entrevista personal, es programaran la setmana del 22 de juliol. El jurat estarà format per l’alcaldessa, el regidor de Cultura, portaveus de tots els grups municipals, un representant de l’Associació del Pubillatge Solsoní i la tècnica de Cultura.

La pubilla, l’hereu, la donzella d’honor i el fadrí formen part de la comitiva d’autoritats de la Festa Major i el Corpus i participen activament en la rebuda de la Flama del Canigó, entre altres actes locals. Però, a banda del seu rol en les festes solsonines, també recorren els Països Catalans durant tot l’any per participar en certàmens d’elecció de pubilles i hereus, i manifestacions de cultura popular diverses, a més de visitar el Parlament de Catalunya i altres institucions.

La tradició del pubillatge, implantada a Solsona fa 55 anys, s’ha anat adaptant els darrers quinze anys. Així, el 2010 es va obrir la convocatòria a les noies que s’hi volguessin presentar a títol individual, i no exclusivament a les representants d’entitats. La novetat més remarcable va ser la incorporació de les figures de l’hereu i els fadrins –inicialment dos– el 2017. Des del 2018, s’escullen una pubilla, un hereu, una donzella d’honor i un fadrí. L’objectiu de l’Associació del Pubillatge Solsoní és vetllar per preservar el moviment, fer-ne difusió entre els joves i acompanyar tots aquells que fan el pas.