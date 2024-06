El Consell Comarcal de la Segarra nega que Torà i Biosca rebin menys serveis que altres municipis

«A un any d’aprovar el traspàs de comarca, Torà i Biosca han vist que s’han equivocat», segons ha detallat a Regió7 el president del Consell Comarcal de la Segarra, Ramon Augé, davant de les declaracions que van fer aquesta setmana els respectius alcaldes, Isabel Torres i Josep Puig, en què es queixaven que l’organisme no els estava proporcionant alguns serveis. Augé ha assegurat que el consell continua aportant els mateixos serveis als 19 municipis de la Segarra, com també a Torà i Biosca, encara que ha reconegut que qüestions com la manca de personal provoquen que no es puguin facilitar al «cent per cent» a cap de les localitats.

Els serveis amb què hi ha més mancances, com van manifestar els dos alcaldes aquest dimarts, són amb els serveis socials i amb qüestions tècniques com els arquitectes o enginyers. El president del Consell Comarcal ha reconegut que problemes puntuals amb administracions i incidències de manca de personal, baixes i permisos han impedit que aquests serveis arribin a tots els municipis de manera completa, però ha remarcat que «està complint» amb la seva tasca. A més, va remarcar que aquest és un problema que «afecta a totes les localitats per igual», no només a Torà i Biosca.

Com es va acordar quan es va aprovar el traspàs dels dos municipis al Solsonès, el consell de la Segarra ha de seguir assumint els serveis de les àrees fins que s'adjudiquin al nou consell. «Volem que el traspàs es faci efectiu i que la Generalitat cobreixi les despeses que ha comportat aquesta gestió als dos organismes», com ha detallat Augé. A més, ha apuntat que, segons es va fixar en una reunió entre els dos organismes comarcals i la Diputació de Lleida, el traspàs es faria efectiu aquest juliol, tot i que els alcaldes van coincidir que aquest procés s'allargarà encara més en el temps.

Així doncs, el president del consell de la Segarra assegura que pel que fa a l’àrea de serveis socials s’estan facilitant exactament els mateixos recursos que l’any anterior i, fins i tot, s’ha inclòs el nou projecte «la Segarra que cuida» per millorar la qualitat de vida de la població envellida en pobles petits. De la mateixa manera, ha especificat que durant els mesos que portem de 2024 ja s’han formalitzat més de 70 expedients del servei d’arquitectura, una xifra que ja supera les que es van formalitzar durant tot el 2023.

Amb tot, Ramon Augé ha lamentat les declaracions que van fer els alcaldes de Torà i Biosca, les quals va valorar com a «incorrectes» i «desencertades», considerant que provenen de la «frustració».

