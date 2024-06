L’alimentació saludable entra a les aules solsonines

L’Associació Fènix de Solsona, que es dedica a dona suport a les persones que pateixen càncer, s’ha decidit engegar un projecte per tenir una alimentació saludable des de jove, ja que el que mengem és un dels factors que incrementen el risc de patir determinats tipus de càncer. En aquests moments, la iniciativa passa per fer unes xerades sobre alimentació a joves adolescents.

El president de l’Associació, Jordi Riart, exalcalde de Solsona i víctima d’una càncer, juntament amb el nutricionista, Lluís Codina, que també forma part de l’Associació Fènix com a dietista-nutricionista oncològic, han posat en marxa la xerrada «Aproximació a la nutrició» per tal de fomentar hàbits saludables en el menjar dels joves.

El projecte consisteix a dur a terme xerrades als centres educatius per tal de fomentar la consciència als adolescents. Codina, graduat en Nutrició Humana i Dietètica, explica que més que una xerrada és un taller on s’espera la participació de l’alumnat i es deixa espai perquè puguin fer preguntes i interactuar.

En aquest darrer mes i mig, ja han fet tres xerrades, a l’Escola Arrels, a primer d’ESO i als cicles de grau mitjà, i també a l’Institut Francesc Ribalta amb l’alumnat d’IFE i PFI. Codina ha comentat que la xerrada es divideix en dues parts, en primer lloc, es fa una introducció sobre què és un nutrient; un aliment; quina finalitat té la nutrició i quins són els àmbits d’actuació. I, en segon lloc, s’incideix en aquells conceptes més rellevants per a millorar l’alimentació de l’alumnat. Per exemple, el paper de la genètica i l’estètica; la diferència entre aliments saludables i no saludables; els canvis de pes que pot experimentar el nostre cos; una aproximació al plat Harvard i com es pot fomentar la sostenibilitat alimentària.

Els dos centres on s’han dut a terme les xerrades han assegurat haver quedat molt satisfets amb la xerrada del nutricionista. Erika Bondia, coordinadora de l’IFE de l’institut Francesc Ribalta, ha explicat que l’alumnat en va fer una valoració molt positiva.. «L’associació Fènix es va posar en contacte amb el centre per tal d’oferir-nos aquesta proposta. Vam decidir acceptar-la, ja que està lligada al contingut d’alguns mòduls professionals propis d’aquests itineraris formatius, com ara el mòdul de vida saludable i cura d’un mateix», ha apuntat Bondia.

Pel que fa al centre Arrels, Marc Sala, coordinador i tutor del cicle formatiu Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure, ha comentat que l’alumnat es va mostrar molt interessat i participatiu en tot moment, i va interactuar amb el nutricionista durant tota la sessió. Alguns dels temes més polèmics són els efectes de la carn vermella, les begudes energètiques o el cafè, apunta. Entre els més joves, l’alumnat de primer d’ESO, «cal fomentar la importància d’una bona alimentació», segons la tutora Cristina Estany..

Lluís Codina explica que aquesta xerrades les assumeix l’Associació Fènix, i hi ha la voluntat de fer-ne més el proper curs..