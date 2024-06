Accident mortal a la C-26 a Olius: una motorista de 63 anys mor en un xoc frontal

Una motorista ha mort en un accident aquest dimecres al matí a la C-26 al terme municipal d’Olius. Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta i una furgoneta han xocat frontalment al punt quilomètric 110,3. A conseqüència del sinistre, ha mort la conductora del vehicle de dues rodes. Es tracta de SE.R., una dona alemanya de 63 anys i que no consta en el padró de cap municipi de Catalunya, segons ha detallat el Servei Català de Trànsit.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l’avís per l'incident, que s'ha produït a les 10.56 h. Hi han treballat cinc patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, primer s’ha tallat totalment la via i després s’ha establert pas alternatiu.