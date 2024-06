La de Sant Joan de Solsona és una de les sis candidates a millor plaça de Catalunya al 'Planta baixa'

El divendres 21 de juny el programa de TV3 Planta baixa connectarà en directe amb la plaça de Sant Joan de Solsona. Aquesta és una de les sis candidates a millor plaça de Catalunya en el nou concurs que ha organitzat el programa presentat per Agnès Marquès. En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania a concórrer a Sant Joan aquest dia a partir d’un quart de sis de la tarda.

Es demana omplir la plaça fins a un quart de vuit del vespre, moment a partir del qual s’anunciarà si els espectadors escullen l’indret solsoní o l’altra plaça amb la qual competeix, que és la del Pou d’Altafulla (Tarragonès), per arribar a la final del concurs, el 5 de juliol. Les altres places que es disputen el títol són la Porxada de Granollers, que competeix amb la de la Vila de Vilanova i la Geltrú i la del Port Bo de Calella de Palafrugell amb la Major de Prades.

També s’està preparant per al dia 21 alguna sorpresa entre veïnat, entitats i el consistori per fer aparèixer per la televisió alguns atractius singulars de Solsona. Així mateix, l'Ajuntament anima tothom a què en el decurs del programa d’aquest dia voti a favor del racó recollit i aquietador, talment “un replanet d’una altra vida”, al qual el poeta Josep Maria de Sagarra va dedicar uns versos.

Senyorejada per la capella dedicada a sant Joan sobre una font del segle XV, aquesta plaça és considerada per molts com la més emblemàtica de la ciutat. Pel solstici d’estiu, coincidint amb la festa del sant, s’hi pot veure l’ou com balla, una tradició que aquí no es viu per Corpus, com en la majoria de poblacions en què està arrelada.