El Museu de Solsona acull una fira didàctica sobre la prehistòria aquest dissabte

Aquest dissabte el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona acollirà una nova edició de la fira Prehistoscopi, una cita que està centrada, exclusivament, en difondre coneixements sobre la prehistòria. Enguany l'oferta d'activitats i els continguts que s'hi tracten s'han actualitzat i en el programa hi destaquen diversos tallers, com de fer joies de la prehistòria, jocs de taula que estan centrats en aquesta temàtica i lectures de llibres on es donen a conèixer dades sobre aquesta era. La trobada tindrà lloc al Vall Calent i a la Plaça Palau, espais a l’aire lliure just al costat del Museu.

Les activitats es podran gaudir de forma gratuïta i el programa inclou les següents propostes:

El Camp d’Aprenentatge de la Noguera amb el taller Joies de la prehistòria, un espai on elaborarem collarets de petxina que es podran endur.

Ebre i Bosc – Marco Pla ens ensenyarà com a partir de la tija d’una planta podem extreure fibres vegetals que ens serviran per fer corda i fabricar-nos un braçalet.

La Biblioteca Carles Morató de Solsona ens proposa la descoberta de llibres relacionats amb la prehistòria i una sessió de narració oral amb algun d’aquests en col·laboració amb la Llibreria Tres Punts.

Dinosaures dels Pirineus ens presenten Vigeocult, una proposta amb ulleres 3D que ens permetrà conèixer els dinosaures dels Pirineus, els darrers d’Europa.

El Museu de Lleida ens convida a fer d’arqueòlegs de la prehistòria.

El Parc Prehistòric Cova de Can Sadurní duran a terme un taller de confecció d’un ídol neolític inspirat en l’Encantat de Begues i els infants podran decorar-lo i endur-se’l penjat.

El grup de recerca Didpatri de la Universitat de Barcelona ens proposen jocs de taula per a conèixer la prehistòria de forma divertida.

El Museu de Prehistòria de Tautavel ens ensenyarà a fer foc i eines de pedra, experimentarem com si fóssim prehistòrics autèntics.

Schola, didàctica activa també fa una proposta amb jocs de taula per aprendre divertint-nos.

IPHES-CERCA (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) presenten Arqueolab-Descobrim la prehistòria, una invitació a posar-nos en la pell dels arqueòlegs de l’IPHES des de l’excavació fins als experiments que realitzen en els seus laboratoris.

La Llibreria Tres Punts posarà veu a llibres amb protagonistes prehistòrics: mamuts, cromanyons i dinosaures, en col·laboració amb la Biblioteca Carles Morató.

El Mamut Roig, els tallers prehistòrics de MIC, ens proposa un taller de mini pintures rupestres amb imant.

ReGiraRocs proposa Ancestres: 1000 maneres de morir al neolític, un serious game de caràcter educatiu i de simulació on els participants adoptaran el rol d’un o diversos colons neolítics que en diferents comunitats arriben a un territori verge.

Seró Espai Transmissor ens repta a resoldre un puzle de fa cinc mil anys. Una excavació arqueològica va descobrir un grup de pedres formant un dolmen, però eren molt curioses perquè tenien uns dibuixos gravats. Sobre dibuix i retallant intentarem saber com eren originalment.

La fira comptarà, també, amb l’animació del Mag Lluc que amb els seus trucs ens explicarà històries de la prehistòria. A les 11 farem una inauguració màgica i gaudirem del seu espectacle.

En aquesta edició, segons van detallar els organitzadors del Museu de Solsona, també han pres el releu dels creadors del certamen, el Museu de la Noguera, Seró Espai Transmissor i el Camp d’Aprenentatge de la Noguera.