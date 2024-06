Suport comarcal per a conservar el medi natural

Per tercer any consecutiu, el Consell Comarcal del Solsonès farà una aportació al Grup de Natura del Solsonès per a projectes de conservació del medi. El Consell hi destina el 0,5% de l’import íntegre anual del Fons de Cooperació. Aquesta aportació es fa d’acord amb tres objectius: activitats de protecció i restauració del medi natural i la funcionalitat ecològica, activitats d’avaluació i millora de l’estat de conservació de la flora, la fauna, els hàbitats naturals i seminaturals, i els ecosistemes i, per acabar, restauració i manteniment dels espais agroforestals de qualitat. L’ens comarcal aporta anualment uns 4.500 euros, una quantitat molt important per poder desenvolupar accions, estudis i seguiments de la biodiversitat comarcal. Les accions que es desenvolupen es defineixen a través d’un acord anual amb el Grup de Natura del Solsonès – Secció del Centre d’Estudis Lacetans (CEL), que prioritza les accions de millora i conservació del patrimoni natural del Solsonès.

Algunes accions realitzades en aquests darrers anys han estat les següents: col·laborar en l’adquisició de fusta per instal·lar i mantenir caixes niu per a diverses espècies amenaçades. S’han potenciat diversos projectes de custòdia del territori en fiques privades en diferents municipis per conservar valors naturals i fer seguiment de fauna i flora. Obtenir material de suport per a la Xarxa de Seguiment de la Biodiversitat del Solsonès. Cartografiar àrees d’interès de conservació comarcal des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Col·laborar amb l’Escola Agrària del Solsonès anualment per millorar i restaurar espais naturals d’interès. L’alumnat ha ajudat a crear tanques, observatoris d’ocells, cartells i indicadors, millora de la vegetació, creació de refugis per a la fauna, etc.

El Consell Comarcal del Solsonès, mitjançant un acord del ple el 2021, és l’únic consell a nivell de Catalunya adherit a aquesta campanya que aporta un segell de qualitat a la comarca. Per tant, aquesta iniciativa aposta per la sensibilitat ambiental i la sostenibilitat, per una comarca integradora, més conscienciada, cultivant el respecte i els valors patrimonials.