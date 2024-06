El Solsonès preveu un estiu complicat amb el bany a rieres

Els alcaldes del Solsonès amb zones de bany natural temen que enguany hi pugui haver una massificació d’aquests espais. És una situació que es viu a la comarca, sobretot, després de la pandèmia. Les pluges del maig i juny han reomplert rius i rieres. La situació, en aquest sentit, és millor que l’any passat. La intenció és tenir una regulació clara de camins i zones on no es pugui accedir el mes de juliol, que quedi ben senyalitzat i que el compliment dels acords vagi a càrrec del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat.

La gran afluència de visitants i la presència de vehicles després del confinament va comportar problemes com ara l’aparcament, l’accés a finques privades sense autorització, a l’entrada a espais residencials o de pastura. Per aquest motiu, l’any 2020 es va crear la Comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural del Solsonès, encarregada de gestionar i regular l’accés de vehicles motoritzats al medi natural del Solsonès. Està formada pels consistoris dels municipis de La Coma i la Pedra, Navès, Odèn, Castellar de la Ribera i Guixers, l’alcalde del qual, Jordi Selga, és també el president de la mesa de la comissió des del mes d’abril d’aquest any.

Pel que fa a aquest estiu, el president, Jordi Selga, declara que «es tracta d’un mal endèmic i cal veure com es presenta aquest any. El que sabem és que hi ha més aigua i això pot dur a més afluència de visitants». Recalca que és una responsabilitat comuna mantenir l’entorn i una qüestió de civisme necessària per poder continuar gaudint-ne.

El primer pas és determinar en quins camins que donen accés a zones de bany fa falta intervenir. Selga declara que es decidirà en la pròxima reunió, la qual tindrà lloc el dia 10 de juliol. Es començarà pels municipis de Castellar de la Ribera i d’Odèn, que duran el pla de camins sobre els quals decideixen actuar. Poden plantejar una restricció temporal del camí, que depengui, per exemple, del moment de l’any. Les incidències solen passar en èpoques en què hi ha més concurrència per les persones que hi van a banyar-se o bé a buscar bolets. També es poden plantejar restriccions totals o que permetin l’accés només a veïns o bé en casos d’emergència.

En els casos on sigui necessària, l’actuació consistirà en una senyalització identificativa sobre si el camí està restringit o no i de quina forma. Un cop identificats els camins i presentades les propostes, el consell les haurà de validar i el departament Acció Climàtica, fer-les complir.