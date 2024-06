Solsona celebra 10 anys de visites nocturnes

El 2014, Solsona Experience va agafar el repte d’organitzar i representar les visites nocturnes a Solsona i comarca. Deu anys després, aquestes rutes s’han convertit un clàssic estiuenc i permeten viure i entendre la història de la nostra ciutat de manera teatralitzada. Per celebrar l’efemèride, aquest 2024, locals i visitants podran gaudir de dues visites diferents. Una de celebració dels 10 anys (del 28 de juny al 12 de juliol) i la següent, la que fa 10, centrada en els orígens del Carnaval de Solsona (del 25 de juliol al 30 d’agost). Les entrades es poden aconseguir de les dues visites individualment o bé en un lot que inclou les dues amb un preu reduït, a la plataforma d’Entrades Solsonès.

“La lluna es feia un lloc al cel empenyent el sol un vespre càlid de juliol de 2014. Com passa sovint, els carrers de Solsona eren força buits. En un menjador, una petita llum acollia una reunió que es feia amb molta il·lusió. Quatre solsonins, com també passa sovint, es plantejaven d’assumir un repte. I, com potser passa encara més sovint, aquells quatre solsonins van decidir acceptar-lo. Però no només acceptar-lo, sinó fer-lo créixer. I prou que ho van aconseguir. De fet, la lluna s’ha fet un lloc al cel empenyent el sol els vespres càlids de juliol durant deu anys des d’aleshores. I per això avui som aquí. Perquè el repte cada cop és més gran i més llarg i més intens. I a les coses intenses i boniques se’ls ha de dedicar temps.”

Així comença la visita teatralitzada que celebra els 10 de visites nocturnes organitzades per Solsona Experience. A través d’un recorregut pel nucli antic de la ciutat i de la mà de personatges emblemàtics com Rafael Tristany, Valentí Comellas, les Monges de la companyia de Maria o el Comte Ermengol IV entre molts d’altres, els visitants podran recórrer 10 anys d’història i d’històries de Solsona i Comarca. No us perdeu aquesta celebració única per rememorar fragments de les visites nocturnes dels últims 10 anys.

El Carnaval de Solsona no sempre ha estat tal com el coneixem avui en dia. Documentat per primera vegada l’any 1592, les històries que l’han envoltat fins a arribar a l’actualitat són moltes i sovint desconegudes. Des de les primeres celebracions del segle XVI fins a l’actualitat passant pels carnavals de la República i la recuperació l’any 1971, les visites nocturnes d’aquest 2024 permetran veure i viure el Carnaval de Solsona d’una manera completament diferent.