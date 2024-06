Primera sessió plenària de la Taula de Salut Mental del Solsonès

El dimecres dia 19 de juny va tenir lloc la primera sessió plenària de la nova Taula de Salut Mental del Solsonès, creada aquest 2024. Es tracta d’una iniciativa que busca promoure l’atenció integral d’aquest àmbit de la salut.

Es van reunir al Consell Comarcal diverses entitats del Solsonès que treballen en l’àmbit de la salut mental, també les institucions sanitàries de la comarca, els serveis socials i els cossos policials. La jornada es va dedicar a organitzar les funcions de cada membre de l’equip i a acordar el funcionament de la Taula.

Al principi del plenari, representants de Salut Mental Catalunya van explicar el funcionament de les taules de salut mental. És una iniciativa que ja està en funcionament en més de quaranta taules arreu de Catalunya i a la regió central, fins fa poc, només hi havia la de Manresa. Ara, des del 12 d’abril d’aquest any, també hi ha la del Solsonès.

S’han concretat dos eixos d’acció i s’han dividit els agents en dos grups per tal d’idear propostes. Es buscarà treballar la sensibilització a través de campanyes i accions contra l’estigma i també configurar una xarxa de coordinació entre els serveis implicats per compartir els recursos i poder atendre de forma efectiva i integral tots els casos.