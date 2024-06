Solsona queda a l'expectativa de saber si té la millor plaça per problemes tècnics

La plaça Sant Joan de Solsona s'ha omplert aquest divendres de solsonins i solsonines per conèixer el veredicte del nou concurs organitzat pel programa de TV3 Planta baixa per escollir la millor plaça de Catalunya. Per fer-ho, els reporters del programa se situen a peu de carrer i els espectadors poden votar, des de casa, quina de les dues de cada setmana ha de tenir un lloc en la gran final. En aquest cas, es disputaven l'entrada a la final la plaça de Sant Joan, de Solsona, i la plaça del Pou, d'Altafulla. L'objectiu del programa també és omplir les places de cada municipi de gom a gom, perquè els veïns i veïnes de cada localitat defensin la seva candidatura.

Els veïns de la plaça de Sant Joan, des de bon matí, han començat a decorar-la amb flors blanques i vermelles per tots els balcons. A més, s'ha instal·lat l'ou com balla que, a diferència d'altres poblacions de Catalunya on s'instal·la el dia de Corpus, a Solsona sempre es fa per Sant Joan i en aquesta plaça. Consisteix a col·locar un ou buit, amb un punt de cera per tapar el forat pel qual s'ha buidat, sobre el raig d'aigua d'un brollador d'una font, de manera que giravolti sense caure. Es col·loca davant de la font de Sant Joan i es decora el voltant amb flors i fruites del temps. També es van situar a la plaça cinc dels gegants més famosos del Carnaval de Solsona, la tradicional família formada per la Geganteta, el Mocós, la Geganta Boja i el Gegant Boig i també l'emblemàtic Tòfol Nano.

L'Ajuntament havia convidat la ciutadania a concórrer a Sant Joan a partir d'un quart de sis de la tarda per poder defensar la plaça al programa en directe. A aquella hora ja hi havia gairebé un centenar de persones que omplien la plaça i les terrasses d'El Punxó i de Cal Cabanes, així com l'equip de gravació de TV3 preparat per la retransmissió. També hi ha assistit l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i altres membres de l'equip de govern.

Les votacions han anat variant durant la tarda i els assistents esperaven, emocionats, el veredicte. Una hora més tard, les votacions ja s'han tancat. En l'hora de la retransmissió en directe, però, el Planta Baixa ha comunicat que el veredicte queda ajornat fins dimarts vinent a causa de problemes tècnics sobtats que impossibilitaven la connexió tant amb Altafulla com amb Solsona. Així doncs, el programa i el veredicte queden ajornats fins el Planta Baixa de dimarts dia 25 de juny.

La plaça de Sant Joan de Solsona està situada al bell mig del nucli antic de Solsona. És presidida per una font monumental del segle XV, antigament anomenada font Major, un conjunt arquitectònic gòtic integrat pel cos de l'enjub, quatre fonts, dos sortidors i un cóm damunt del qual hi ha una capella. El seu origen cal cercar-lo a principis del segle XV a causa de les dificultats de proveïment d'aigua que patia Solsona. Per tal de resoldre aquest problema, el Consell de la llavors encara vila va acordar fer arribar a Solsona l'aigua de la llavors coneguda com la Font de Mirabella.

La capella situada a sobre és dedicada a Sant Joan i data del segle XVIII. En un dels laterals s'hi pot veure una placa amb la poesia Record de Solsona del poeta Josep M. de Sagarra, el qual passava temporades en una casa d'aquesta plaça. És un monument protegit i inventariat dins el Patrimoni Arquitectònic Català.

Així mateix, les façanes de magnífics casals donen notorietat a la plaça. Destaca la casa coneguda com cal Cabanes, presidida per un magnífic escut nobiliari de pedra a la dovella central de la porta principal. Va ser la casa pairal de grans personatges històrics com Pere Màrtir Coma, religiós i escriptor nascut el 1510, que va assistir al Concili de Trento i fou bisbe d'Elna. També de Josep Marià de Cabanes i d'Escofet, advocat, polític i historiador nascut el 1775, que va ocupar el càrrec d'alcalde de Barcelona i senador per Lleida. També hi va ser Xavier de Cabanes i d'Escofet, historiador i empresari nascut el 1781, que com a militar va protagonitzar la fortificació del Pla de Busa durant la Guerra del Francès.

La plaça del Pou d'Altafulla és un dels espais més emblemàtics de la Vila Closa. Presidida per l'edifici porticat de l'Ajuntament, datat de principis del segle XIX, està voltada per diversos casals senyorials que conformen un àmbit urbà harmònic i equilibrat. En un extrem es poden contemplar les restes d'una porta de l'antiga muralla. A l'extrem oposat hi ha el monument als castells.

Després de l'èxit del concurs per trobar l'arbre de Nadal més bonic de Catalunya, del passat mes de desembre, Planta baixa s'ha proposat trobar ara la millor plaça del país. Per això, el programa d'Agnès Marquès consisteix a confrontar, durant tres setmanes, sis places del territori català. En concret, han estat les places de la Porxada de Granollers i la de la Vila de Vilanova i la Geltrú, la del Port Bo de Calella de Palafrugell i la plaça Major de Prades, i la del Pou d'Altafulla amb la de Sant Joan de Solsona. El dia 7 de juny va tenir lloc la disputa entre la Porxada de Granollers i la de la Vila de Vilanova i la Geltrú, de les quals va guanyar la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. La segona batalla del concurs per endur-se el gran premi del títol a la millor plaça va tenir lloc el dia 14 de juny i va ser entre la del Port Bo de Calella de Palafrugell i la plaça Major de Prades. En aquest cas va guanyar la plaça Major de Prades, i així ha esdevingut la segona finalista del concurs.

Sis places de Catalunya han competit, durant un mes, amb votacions en directe, per endur-se el premi del programa. De moment dues de les tres places que passaran a la final que se celebrarà el pròxim dia 5 de juliol ja han estat escollides. Encara queda uns dies per saber si la plaça de Sant Joan de Solsona serà també una de les tres finalistes i optarà a ser la millor plaça de Catalunya.