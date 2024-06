Coberta nova al poliesportiu de Sant Llorenç de Morunys

Han finalitzat els treballs de retirada del fibrociment del poliesportiu de Sant Llorenç de Morunys iniciats a principis d’aquest mes, de manera que s’espera disposar del poliesportiu per la Festa Major. Ara continuen la resta de treballs de l’obra, com construir una nova teulada, un mur verd, les instal·lacions i el tancament, entre d’altres.

La retirada de la coberta de fibrociment i la seva substitució per un nou sistema d’aïllament més eficaç es tractava de l’actuació de més gruix dins el total de les obres i també amb el cost més elevat, pressupostat amb 80.000 euros. L’anterior va ser construït als anys vuitanta i requeria una renovació.

L’Ajuntament informa que els treballs s’han fet amb la màxima seguretat i precaució. Informen que també a partir d’ara es reduirà l’espai d’afectació de les obres, amb la finalitat de poder conviure millor amb el dia a dia de la zona que, ara que ve l’estiu, és més concorreguda pel casal d’estiu, el gimnàs i la piscina.

El govern declara que han estat uns dies complicats i amb molta pressió, però com a equip tenien molt clar que s’havia de continuar endavant i complir amb les demandes del Sector Educatiu, que consistien fonamentalment a no celebrar la Festa Major del poble al pati de l’escola per la indisponibilitat del poliesportiu. El consistori vol agrair a tota la població que ha ajudat a transmetre seguretat davant d’uns treballs complexos i alhora recalca que s’han realitzat amb uns alts nivells de seguretat. També agraeix als directors de l’obra i les empreses executores dels treballs per adaptar-se a les diferents circumstàncies.

Aquests treballs també contribuiran a l’eficiència energètica de l’equipament municipal a través de la instal·lació d’una sèrie de plaques solars tèrmiques. A més, es crearà un sistema de captació d’aigües pluvials en la coberta o se substituirà la il·luminació actual de l’interior del pavelló amb el sistema de lluminàries de tipus LED. El darrer mes de gener, de fet, es van finalitzar la col·locació de plaques solars a la teulada de l’Ajuntament per tal de reduir de forma substancial la factura elèctrica de l’edifici i per fer-lo totalment sostenible. D’aquesta forma, queda palès la voluntat del municipi en alinear-se cap a un model més eficient.

La intervenció en el poliesportiu va ser adjudicada per un import total de 214.170 euros i ha estat finançada per uns ajuts econòmics provinents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Segons va detallar l’equip de govern, es preveu que les obres finalitzin a principis d’agost, si no hi ha cap imprevist.