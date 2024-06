Arriba la quarta edició del cicle Freqüència de barri a Solsona

Entre el darrer divendres de juny i el darrer de juliol, les famílies de Solsona tenen l’oportunitat de recórrer setmanalment cinc barris diferents de la ciutat per gaudir de contacontes a la fresca. La Biblioteca Carles Morató i les regidories de Drets Socials i Feminismes de Solsona, a través dels Serveis Socials, organitzen la quarta edició del programa Freqüència de barri.

Com cada any, aquesta iniciativa té per objectius distribuir l’oferta cultural al conjunt del municipi, més enllà del nucli antic, donar visibilitat als barris i propiciar vincles entre el veïnat de les diferents zones. Per aconseguir-ho, s’ha programat una sessió de contacontes setmanal gratuïta tots els divendres fins al 26 de juliol a les set del vespre.

“L’oferta cultural familiar ens serveix d’esquer per fer poble i cohesionar el teixit social”, subratlla la regidora de Drets Socials i Feminismes, Maria Moumen. “La fórmula de Freqüència de barri s’ha consolidat amb poc temps, tal com ens demostra l’assistència d’una mitjana de 60 persones per sessió, entre infants i famílies, que els últims anys gaudeixen de la proposta dels divendres d’estiu”.

La narradora Ramona Térmens inaugura Freqüència de barri el divendres 28 de juny a la Plana (cruïlla de la Carrera amb el carrer del metge Cots) amb una sessió titulada “Amanida de contes”. Íngrid Domingo serà l’encarregada de continuar el 5 de juliol al barri de la Torregassa (placeta del carrer de J.V. Foix amb Alcalde Moles) amb “Quins cracks, aquests dracs!”.

El 12 de juliol, al parc infantil de la cabana d’en Geli, Ada Cusidó oferirà una sessió que duu per títol “L’arbre de sucre”. El parc infantil del Camp del Molí acollirà “Contacontes de camàlic”, a càrrec d’Esteve Guardiola, el 19 de juliol. Finalment, Lídia Clua tancarà el programa del dia 26 a la pista poliesportiva del barri de la Creu de Sant Joan o Cissa amb la sessió “Roba estesa, contes des del balcó”.

Recórrer els diferents barris té un altre incentiu, a banda de les sessions de contacontes. Aquells infants nascuts entre el 2012 i el 2021 que assisteixin a un mínim de tres de les cinc convocatòries, i ho segellin en el passaport que poden aconseguir en les mateixes activitats i en la Biblioteca Carles Morató, entraran en el sorteig d’una entrada familiar al parc d’atraccions Tibidabo i d’un lot de llibres.

La iniciativa va iniciar-se a Solsona l’estiu de l’any 2021 per evitar la percepció que només al centre es concentra l’oferta cultural de la ciutat. L’any passat hi van participar entre 50 i 60 persones per sessió.