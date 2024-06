Solsona inicia una nova ronda de visites als barris

Les visites als barris es consideren un important canal de participació ciutadana de l’Ajuntament de Solsona. Els pròxims dies se’n programa la primera tanda d’aquest mandat per recollir les inquietuds dels veïnats a través dels regidors adscrits a cada sector del municipi. Es faran totes entre els dies 28 de juny i 6 de juliol.

La primera trobada serà el divendres 28 a dos quarts de vuit del vespre al barri de Sant Ramon (davant del Cinema París). El dissabte 29 a dos quarts d’onze del matí n’hi haurà al Pont; la Torregassa i Sant Jaume; el Camp, i la Plana. El mateix dia, a les dotze, es convoca els veïns del Vinyet a la sala cultural de l’ajuntament, i els de la Creu Blanca i el carrer de les Vinyes. Finalment, a les quatre de la tarda, hi haurà una trobada amb els veïns del Tossal i el Serrat d’en Mingo.

El diumenge 30, a dos quarts d’onze serà el torn del Mirasol i a les dotze, de la Creu de Sant Joan (Cissa). El Camp del Molí tindrà la visita de la regidora de barri el divendres 5 de juliol a dos quarts de vuit, mentre que el dissabte 6 se n’han programat sis més. A dos quarts d’onze, les trobades seran al Turó de Sant Magí i zona esportiva i Cal Xuxa; a les dotze, a la Cabana d’en Geli i Cal Llarg, i a les quatre de la tarda, als Masos i el nucli antic.

Com a novetat, des d’aquest mandat, el govern municipal ha obert la participació a les visites de barri a l’oposició a petició del grup de Treballem per Solsona. Així, s’ha ampliat la delegació dels barris amb el nomenament de Marc Barbens, Isabel Pérez i Jordi Sendarrubias com a regidors adscrits adjunts.

Si bé la voluntat de l’Ajuntament és programar dues tandes de visites l’any, una a la primavera i una altra a la tardor, aquesta vegada s’ha endarrerit arran del canvi de corporació, l’estiu passat, i de l’encadenament de períodes electorals des del maig.

Joan Parcerisa i Albacete és responsable del Vinyet, la Plana i Cal Xuxa. Pilar Viladrich i Masana gestiona els barris del Tossal i el Serrat d’en Mingo, El Camp (passeig i carrer de Sant Agustí) i el Camp del Molí. Maria Moumen Es Saddouki està assignada a la zona del nucli antic, la Creu Blanca i el carrer de les Vinyes. Ramon Montaner i Viladrich cobreix la Creu de Sant Joan (Cissa), El Pont - carretera de Sant Llorenç i Cal Llarg. Esther Espluga i Serra s’encarrega de Sant Ramon, Mirasol i la Torregassa. Albert Colell i Riu té la responsabilitat dels Masos, del Turó de Sant Magí i la zona esportiva, i de la Cabana d’en Geli.

Marc Barbens i Casals és responsable de Cabana d’en Geli, El Pont - carretera de Sant Llorenç, el Tossal i el Serrat d’en Mingo. Isabel Pérez i Martínez cobreix Cal Llarg, Cal Xuxa i el nucli antic. Jordi Sendarrubias i Martínez s’ocupa de Mirasol, el Turó de Sant Magí i la zona esportiva i la Creu de Sant Joan.

Aquestes visites, concebudes com un canal de participació ciutadana per fer arribar inquietuds a l’ajuntament, es duen a terme des del 2015, quan van començar a assignar-se regidors als barris com a interlocutors directes de cada sector amb el govern municipal. Es va dividir el municipi en un total de divuit àmbits, inclosos els polígons industrials, que es reparteixen entre cada membre de l’executiu, excepte l’alcaldessa.