La plaça de Sant Joan de Solsona obté un 47% dels vots i no arriba a la final del ‘Planta Baixa’

La plaça de Sant Joan de Solsona s’ha quedat amb la mel als llavis i no ha pogut formar part de la gran final del concurs de places del programa ‘Planta Baixa' de TV3. Un concurs organitzat pel mateix programa que confrontava sis places del territori català. El pròxim 5 de juliol es disputarà la final del concurs per proclamar la millor plaça de Catalunya. La plaça de Sant Joan de Solsona s’ha enfrontat amb la plaça del Pou d’Altafulla, la qual ha guanyat amb un 53% de les votacions dels espectadors.

Els reporters del programa es van situar divendres passat a peu de carrer per tal de proclamar-ne el finalista. A causa de problemes tècnics que van impossibilitar la connexió amb Altafulla i Solsona es va haver d’ajornar la proclamació pel següent programa. Ahir la tarda, doncs, des d’un quart de set de la tarda, l’audiència podia votar la seva plaça preferida a través d’un codi QR. L’objectiu del programa també és omplir les places de cada municipi de gom a gom perquè els veïns i veïnes de cada localitat defensin la seva candidatura. Per això, els ajuntaments d’ambdues ciutats van fer una crida a la ciutadania per omplir les places en el moment de connexió.

Els veïns de la plaça de Sant Joan van decorar la plaça amb flors blanques i vermelles per tots els balcons. A més, es va instal·lar l’ou com balla que, a diferència d’altres poblacions de Catalunya on s’instal·la el dia de Corpus, a Solsona sempre es fa per Sant Joan i en aquesta plaça. Consisteix a col·locar un ou buit, amb un punt de cera per tapar el forat pel qual s’ha buidat, sobre el raig d’aigua d’un brollador d’una font, de manera que giravolti sense caure. Es col·loca davant de la font de Sant Joan i es decora el voltant amb flors i fruites del temps. També es van situar a la plaça cinc dels gegants més famosos del Carnaval de Solsona, la tradicional família formada per la Geganteta, el Mocós, la Geganta Boja i el Gegant Boig i també l’emblemàtic Tòfol Nano.

Albert Colell, regidor de cultura, ha agraït, en primer lloc, la participació ciutadana pel que fa als preparatius i la implicació durant la gravació. Per una banda, ha reconegut que la plaça d’Altafulla també era mereixedora de passar a la final, però que la plaça de Sant Jaume té el valor afegit de ser una plaça molt viva. «Crec que tampoc ens cal una etiqueta per valorar aquesta plaça, el reconeixement és intern», ha apuntat Colell.

La plaça radiava un ambient festiu amb la presència de petits, joves i grans. Quan el reporter de TV3 va preguntar: «Per què és tan bonica la plaça de Solsona?», els més petits van contestar que és una plaça que tots la porten al cor i que la capella de Sant Joan és el tret distintiu que la fa tan bonica. La plaça de Sant Joan de Solsona està situada al bell mig del nucli antic de Solsona, presidida per una font del segle XV, un conjunt arquitectònic gòtic integrat pel cos de l’enjub, quatre fonts, dos sortidors i un com damunt del qual hi ha una capella. El seu origen cal cercar-lo a principis del segle XV. La capella situada a sobre és dedicada a Sant Joan i data del segle XVIII. En un dels laterals s’hi pot veure una placa amb la poesia Record de Solsona del poeta Josep M. de Sagarra, el qual passava temporades en una casa d’aquesta plaça. És un monument protegit i inventariat dins el Patrimoni Arquitectònic Català.