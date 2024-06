Solsona se suma al Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

Un any més, Solsona i la comarca del Solsonès, s’afegeixen a la commemoració del dia internacional per l’alliberament lesbià, gai, transexual, bisexual, i intersexual (28 de juny) amb un programa d’activitats adreçat a les famílies i al públic en general.

El programa arrancarà aquest divendres a les 8 de la tarda amb una concentració al portal del Castell de Solsona per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI. Amb l’acompanyament de La Percuteria, una associació de percussió i ritmes del món, es baixarà fins davant l’ajuntament per fer la lectura del manifest per l’alliberament LGBTI. Aquest serà el primer acte del programa que duu per lema ‘De tots colors’.

Pel que fa als actes de dissabte al matí, s’adrecen a tot al públic, especialment, al familiar. La companyia La Tribu Juganera tornarà a la capital del Solsonès per fomentar el respecte vers les diversitats afectives i sexuals amb ‘Contes sense històries’. L’esdeveniment tindrà lloc a les onze a la plaça del Camp. Al mateix indret, fins a les dues del migdia, hi haurà propostes artístiques amb el mateix objectiu vehiculat a través de la creativitat i la llibertat d’expressió. Finalment, dimarts a les set del vespre, la biblioteca Carles Morató acollirà una taula rodona amb el títol «Persones grans i LGTBIQ+. En parlem». Aquest acte comptarà amb la col·laboració de la Fundació Enllaç, que defensa els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals d’edat avançada. Hi participaran Josep Maria Mesquida, president de l’entitat, Paulina Blanco i Joan Sebastià Martí en un acte moderat per la periodista Anna Pujol.

El 28 de juny és la principal jornada per reivindicar els drets LGTBIQ+ arreu del món. Es commemoren els fets de les revoltes de Stonewall, a Nova York, aquest mateix dia de 1969, quan es va denunciar per primera vegada la vulneració de drets i la repressió social contra aquest col·lectiu.

Els actes que tindran lloc a Solsona són coorganitzats per la regidoria de Feminismes de l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal, a través del Servei d’Atenció Integral (SAI).