Olius instal·la càmeres per vetllar la seguretat

L’Ajuntament d’Olius va instal·lar aquest dimarts dues càmeres lectores de matrícules a la urbanització d’El Pi de Sant Just per augmentar la seguretat dels veïns i veïnes. Arran de l’última onada de robatoris que va tenir lloc el passat desembre del 2023, els residents van queixar-se al consistori de la poca seguretat que tenen a la urbanització i van instar a l’Ajuntament instal·lar algun sistema de seguretat per tal de vetllar per la seva seguretat.

El consistori va tenir present en tot moment la petició dels ciutadans de la urbanització i hi ha estat treballant fins ara. D’aquesta manera, dimarts es van instal·lar dues càmeres a les entrades i sortides del Pi de Sant Just (nord i sud de la C-55). Aquestes càmeres han estat finançades amb el Pla d’Inversions de la Diputació de Lleida 2022-2023. L’import de la subvenció del Pla d’Inversions ha estat de 20.048,97.

L’alcaldessa d’Olius, Marta Comitre, ha explicat que amb la instal·lació d’aquestes càmeres de videovigilància vetllaran per la seguretat, no només de la urbanització, sinó del municipi i dels residents en general. «Quan vam parlar amb els Mossos d’Esquadra, ens van recomanar que aquest era el millor sistema de control i vam considerar que era una eina efectiva per tal de dissuadir possibles intrusos i facilitar-ne la identificació», ha explicat l’alcaldessa.

Les càmeres que s’han instal·lat són càmeres d’ambient que filmaran i enregistraran imatges dels vehicles que entrin i surtin de la urbanització. Aquestes imatges captades seran fotografies privades i s’enregistraran sota protocols de privacitat. Tot i que són càmeres públiques de l’Ajuntament, les imatges només podran ser visualitzades pels Mossos d’Esquadra. «D’aquesta manera, si hi ha algun cas fora de l’habitual, furt o cas sospitós, els Mossos podran accedir a les imatges i actuar de manera pertinent», ha apuntat l’alcaldessa.

El consistori ha treballat en aquesta direcció i ha quedat satisfet de la implementació. Sobretot si és per vetllar per la seguretat de la ciutadania, ja que és un tema que s’arrossegava des de feia temps.