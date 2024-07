El Pirineu coneix models de gestió al Tirol del Sud

El Centre de Ciència i tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) de Solsona va organitzar la setmana passada un viatge al Tirol del Sud, amb representants de diversos municipis del Pirineu català.

Durant quatre dies, es van visitar xarxes de calor de diferents dimensions, que abasteixen d’energia pobles de 250 a 8.000 habitants en aquesta muntanyosa regió italiana. L’objectiu de les visites ha estat conèixer tant els diferents models d’instal·lacions de xarxes de calor com de models de gestió d’aquestes, ja que la situació de partida i necessitats energètiques del Tirol del Sud són molt similars a les del Pirineu. Mitjançant més de vuit visites a diferents instal·lacions, el grup va poder conèixer diferents models de gestió: a través d’una empresa pública de diversos municipis, amb una cooperativa energètica promoguda per l’ajuntament, amb una xarxa de propietat municipal amb el servei tècnic externalitzat o amb una cooperativa energètica promoguda pels propietaris forestals.

Amb la idea de cobrir totes les possibilitats, el grup també va visitar una xarxa que per un mal disseny inicial ha tingut molts problemes en la seva gestió – així, es pretén evitar aquest tipus d’errors en el plantejament de les xarxes de calor al Pirineu. El grup va ser rebut pel subdirector de Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima de la província autònoma de Bolzano – Alto Adige, per explicar quines polítiques havien implementat per promoure la substitució dels combustibles fòssils per energies renovables, com la biomassa forestal. Els càrrecs electes pirinencs van poder conversar amb els representants dels municipis on hi ha aquestes xarxes de calor, i així, conèixer les dificultats que van trobar en el seu moment i els beneficis obtinguts al llarg de 20 anys d’experiència. Al mateix temps, els debats originats dins del mateix grup van permetre compartir experiències i visions de futur. Ara, tècnics del CTFC estan preparant documents informatius sobre les possibilitats energètiques amb biomassa i les necessitats tèrmiques de cada comarca pirinenca perquè puguin elaborar la seva estratègia comarcal de xarxes de calor.