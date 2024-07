Solsona celebra la primera nit de les papallones nocturnes

Aquest divendres dia 5 de juliol Solsona acull per primera vegada la nit de les papallones, una activitat que celebra la seva vintena edició a Catalunya i Andorra. Té lloc dins el marc de les European Moth Nights i consisteix a fer un cens de papallones nocturnes a les basses naturalitzades del riu Negre per a millorar el coneixement de les papallones autòctones.

L’activitat tindrà lloc aquest divendres, a les basses naturalitzades del riu Negre, situades al costat de la depuradora de Solsona, i començarà a les deu de la nit. És recomanable portar un lot frontal, una lupa i una càmera o mòbil per fer fotos. L'esdeveniment està obert a tothom i no cal tenir experiència prèvia per participar. L’ha organitzat el Grup de Natura del Solsonès juntament amb la Societat Catalana de Lepidopterologia amb l’objectiu de fer un cens de papallones nocturnes per millorar el coneixement de les espècies de la zona i també per obrir a la ciutadania les portes al món de les papallones nocturnes, ja que no està gaire visibilitzat.

David Guixé, coordinador del Grup de Natura del Solsonès, explica que la iniciativa sorgeix del contacte que tenen amb experts en papallones nocturnes, els quals els van animar a començar a celebrar-ho al municipi. “Les basses del riu Negre és un lloc on ja fem sovint altres activitats i seguiments de biodiversitat” argumenta Guixé per explicar l’elecció del lloc. A més, relata que de papallones nocturnes de la zona en tenen molt poques dades i van veure que després de l’activitat podrien tenir una llista més llarga de la flora i la fauna de les basses.

Guixé explica que l’objectiu de l’activitat, a part d’ampliar el cens d’espècies registrades, és apropar qualsevol persona que tingui curiositat per conèixer el món de les papallones nocturnes, ja que és un món poc conegut. “A Catalunya hi ha moltíssimes espècies de papallones nocturnes i algunes són molt difícils d’identificar”, declara.

Es tracta d’una activitat diferent i especial perquè es fa a la nit, atès que es volen observar les arnes i papallones nocturnes, i s’utilitzen lots frontals. Es col·loca un llençol a terra amb diversos paranys de llum per atreure les arnes, els quals no danyen els insectes i permeten la seva identificació i posterior alliberament. Després es realitza un registre de dades prenent notes sobre les espècies, fent-los fotografies o realitzant descripcions que posteriorment es comparteixen en bases de dades internacionals. Hi pot participar tota persona que senti curiositat pel tema, des d’aficionats fins a científics. “És una tasca que fins i tot per a infants pot ser molt divertida”, exposa el coordinador, que anima a tothom qui vulgui a unir-s’hi aquest divendres.

Les European Moth Nights són un esdeveniment anual que se celebra amb l’objectiu d’estudiar i documentar les diferents espècies d’arnes o papallones nocturnes que habiten a Europa. Durant aquest esdeveniment, que sol durar diversos dies, aficionats i experts en lepidòpters de tot el continent col·laboren en l’observació i el registre de les arnes en diferents localitats.