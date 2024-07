El Casal Cívic de Solsona impulsa el programa Microcomunitats 2024

Des del febrer del 2024 el Casal Cívic i Comunitari de Solsona és un dels equipaments referents del programa Micromunitats. Es tracta d’un programa pilot aprovat pel Departament de Drets Socials, finançat mitjançant els fons Next Generation i liderat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.

El Programa temporal per al desenvolupament i l’execució dels projectes Microcomunitats té com a objectiu promoure i enfortir les relacions comunitàries entre el veïnat en municipis o nuclis aïllats amb una població de fins a 1.000 habitants, desenvolupant activitats cíviques i comunitàries que facilitin l’empoderament de les persones, afavoreixin la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista, minimitzin la bretxa digital a fi de propiciar el coneixement i els avantatges que suposa l’ús de les tecnologies, i activin la comunitat com a recurs per millorar el benestar de la població. En aquesta prova pilot es proposa implicar un màxim de 50 micropobles, distribuïts en blocs de 10 micropobles l’any 2023 i 20 en cadascuna de les anualitats 2024 i 2025.

Les despeses finançades amb els fons Next Generation consisteixen en la contractació de quatre efectius que tenen la missió de dinamitzar el projecte i adquirir tauletes tàctils per poder realitzar projectes compartits telemàticament amb la xarxa d’equipaments de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Concretament, s’incorporaran al programa un màxim de quatre efectius del cos administratiu C1-13 amb tasques de dinamització sociocultural, d’acord amb la distribució següent: un dinamitzador sociocultural per a la zona de Girona; un per a la zona de Tarragona / Les Terres de l’Ebre; un per a la zona de Lleida / l’Alt Pirineu, i un per a la zona de la Catalunya central i vegueria del Penedès.

La primera sessió al Casal Cívic i Comunitari de Solsona del projecte Microcomunitats va tenir lloc el dia 4 de juny i va consistir en un taller per aprendre a preparar aperitius saludables per a l’estiu a càrrec de la dietista-nutricionista del Centre Sanitari del Solsonès Alba Crespo. Va venir gent d’Odèn i també es van connectar des del Casal Cívic de Cardona en línia. Ferran Molero, el dinamitzador de la zona de la Catalunya Central i vegueria del Penedès, explica que la pròxima sessió es planteja realitzar en aquesta zona és un taller de Jujitsu a Pinós, que tindrà lloc cap a finals de juliol, en col·laboració amb Ampans i amb Ocell de Foc.

L’objectiu principal del programa és fer acció comunitària a través de quatre eixos. Primer, consolidant la xarxa comunitària per millorar el benestar de la població a través d’activitats cíviques i comunitàries. També es busca prevenir l’aïllament social potenciant processos d’inclusió social, autonomia i socialització. Alhora es vetlla per la igualtat de gènere afavorint la igualtat i la prevenció de la violència masclista. Finalment, es busca minimitzar la bretxa digital apropant el coneixement de les tecnologies a tota la comunitat.

Un altre objectiu del programa pilot és consolidar la xarxa comunitària comarcal a través del desplegament d’accions en la mateixa població; la intervenció o participació presencial en projectes, activitats i programes que s’organitzin en el territori al qual està vinculat el municipi, i el foment de la comunicació i coordinació telemàtica a tot Catalunya.

“El que fem és aprofitar tots els recursos que tenim a l’abast i un d’ells és el Casal Cívic i les activitats que proposa”, explica Molero. Comenta que el rol de dinamitzador consisteix a crear vincles entre els pobles i promoure que d’ells mateixos surtin idees per fer activitats, de manera que el dinamitzador pugui donar suport a les propostes. “Ens mobilitzem directament, fem reunions amb les dinamitzadores de totes les zones i, a part de crear propostes nostres, el que busquem també és mobilitzar la creativitat de la gent”. Molero argumenta que la tasca dels dinamitzadors també inclou estudiar les necessitats del territori. Per fer-ho han creat una enquesta que reparteixen a les trobades i en fan difusió a les xarxes i ajuntaments per captar les necessitats de les persones, equipaments, participació en els pobles, entre d’altes.

El Casal Cívic i Comunitari Solsona, adscrit a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials, es va inaugurar l’any 2014. És un espai públic obert a tothom: infants, joves, grans i entitats, on es pot participar en diferents activitats com tallers, conferències, exposicions, entre d'altres, que permeten les relacions entre els ciutadans, el foment de les aficions, l'ampliació de coneixements i el fet de formar part d’un projecte col·lectiu.

El Casal ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes adreçats a la millora de la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la persona, promoure els valors cívics i donar suport al teixit associatiu en el seu compromís amb la societat.