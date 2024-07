El Claustre, el millor formatge català 2024, surt de la cava

El Claustre és el millor formatge català del 2024, es produeix a la comarca del Solsonès i tarda nou mesos a fer-se. La pròxima tanda d'aquest producte va entrar a la cava al novembre i ara al juliol està a punt per sortir-ne. L'elabora la formatgeria del Miracle, un projecte cooperatiu que des del 2017 elabora artesanalment formatges de llet crua i d'ovella, ubicada a les antigues cuines de monestir del Santuari de Santa Maria del Miracle, al municipi de Riner.

En total s'hi elaboren set tipus de formatges diferents batejats amb els noms de La Senyora, Les Cuines, El Secret, La Gàrgola, El Tupí, El Barroc i El Claustre. El Claustre és, de tots els que elaboren, el que tarda més a fer-se i el més especial de tots, segons afirmen els formatgers del Miracle. És un formatge de llet crua d'ovella que tarda entre sis i nou mesos a madurar. Té una pasta semicuita i una escorça natural. El seu interior és sec, elàstic i compacte i pot presentar algun ull irregular. De sabor és lleugerament dolç, a nous, amb aroma de mantega, avellanes torrades i toffee.

El Claustre madura en una cava natural sota el claustre del monestir i és d'aquí d'on surt el seu nom. Una cava és un espai dissenyat per emmagatzemar i madurar els formatges. Manté les condicions específiques de temperatura i humitat per assegurar que els formatges es conservin adequadament i desenvolupin el sabor i la textura desitjats. Els processos artesanals són llargs, però cada segon és una inversió per a obtenir un producte final excepcional, afirmen des de la formatgeria el Miracle. El Claustre va aconseguir la medalla d'or a la fira dels formatges artesans del Pirineu 2019 i el tercer premi a Gourmet Quesos Mejor Queso de pasta dura de campo d'Espanya l'any 2021. A l'abril d'aquest any, va ser catalogat com el millor formatge català 2024 en el concurs de Lactium.

És especial perquè és un formatge de curació molt lenta. «A partir dels sis mesos ja estaria llest, però a nosaltres ens agrada un punt més sec, per això el deixem reposar fins als nou mesos», expliquen els formatgers del Miracle. La sèrie que està a punt de sortir la van preparar al mes de novembre de l'any 2023. «No és el formatge que més produïm, però sí que és el que més venem», exposen des de la formatgeria. «Hi ha formatges de pastes toves o quallades làctiques que no necessiten tant temps de maduració i aquests són els que produïm més, per exemple La Gàrgola», expliquen.

La formatgeria del Miracle es va crear fa set anys, quan un grup d'amics van decidir anar a viure al Solsonès i llogar una masia. De la masia van passar a crear un veïnat, on cadascú pogués formar la seva família però sempre a prop dels altres. Van començar amb quatre ovelles per tenir cura dels camps i després regalaven la llet que els sobrava fins que van aprendre a fer formatges. Sílvia Soler és una de les sòcies fundadores i formatgera, Joan Esteve és ramader i l'altre soci fundador, qui s'encarrega d'alimentar i munyir el ramat d'ovelles que avui en dia ja està format per més de dos-cents caps de la raça Lacaune, coneguda per la seva gran capacitat de producció làctica. També hi treballa Maria Cardús, cistellera d'ofici, veïna de Riner i formatgera.

La formatgeria està oberta al públic i ocupa les antigues cuines del monestir del Miracle. Els monjos que hi viuen i tenen cura del Santuari, una petita comunitat benedictina provinent del monestir de Montserrat, van cedir l'espai per facilitar la posada en marxa del projecte, que també compta amb un restaurant i una botiga on, a més dels formatges, s'hi poden trobar altres productes d'artesans de la zona.