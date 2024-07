Sant Llorenç acull la 6a Fira del Drap Piteu

Com cada juliol, Sant Llorenç de Morunys acull la Fira del Drap Piteu i aquest cap de setmana ho fa per sisena vegada. És el quart any consecutiu que es pot celebrar la fira després que el 2020 la pandèmia ho impedís. El 2021 es va reduir considerablement el nombre de paradistes respecte a la primera edició, passant de 25 el 2019, a 14. L’any passat es va concentrar tota en un dia en motiu de les Eleccions Generals del 23 de juliol del 2023.

Enguany torna a ocupar tot un cap de setmana, fins i tot amb actes el divendres. Ara bé, el pronòstic meteorològic no ha estat tan favorable com anys anteriors, ja que s'esperava pluja tot el cap de setmana. “El pronòstic ha espantat molta gent, tant a firaires com a públic”, explicava un dels venedors. “Però és un factor que no controlem i, per tant, mirem d’adaptar-nos”, relatava un altre comerciant. L’any passat el nombre de parades va rondar la trentena i aquest any, segons membres de l’organització de la fira, n’hi ha hagut vint-i-vuit.

La Fira del Drap Piteu és una fira medieval coneguda arreu, on venen comerciants d’arreu de Catalunya a vendre tota mena de productes artesans, des d'alimentació, bijuteria, roba, fins a llibres i herbes medicinals. Des de Turisme Vall de Lord expliquen que és l’any que han rebut més sol·licituds de paradistes per venir a la fira, encara que a l’últim moment s’ha reduït el nombre per l’expectativa de pluja.

Els propietaris del comerç local de Sant Llorenç expliquen que la Fira del Drap Piteu és un esdeveniment molt important pel poble i pel seu desenvolupament. “Són dies beneficiosos pel comerç del poble, on la botiga s’omple i hi ha molt moviment de gent”, expliquen les treballadores del forn Cal Pasquet.

Fa uns anys se celebrava la Fira Occitano-Càtar, que també era medieval, però l'Ajuntament juntament amb diverses entitats del poble van decidir deixar de centrar la fira en el món occitano-càtar per a iniciar una nova fira inspirada en una de les peces més significatives de la història de la vila: el famós drap piteu. Es tracta d'un drap de llana que es fabricava a Sant Llorenç de Morunys, teixit amb un tramat característic que el feia molt resistent. Podia ser de color blanc, negre o blau i servia principalment per a fer peücs, capes de pastor i mantes de traginer. La seva producció i comercialització va ser una de les principals fonts econòmiques del poble des de l'edat medieval fins a mitjan segle XIX. Actualment, se'n poden veure diferents mostres exposades al Museu – Centre d'Interpretació de la Vall de Lord, situat al mateix nucli històric de Sant Llorenç de Morunys.

És una fira molt important per la Vall de Lord, juntament amb la Fira d'Ous d'Euga, que atrau un gran nombre visitants interessats en la història, fet que contribueix al moviment i al desenvolupament del municipi. Encara que sembla que serà una fira refrescada per una pluja constant, però suau, sembla que els actes es continuaran duent a terme amb normalitat. El divendres 5 de juliol a les sis de la tarda, els alumnes de l’escola de música de Berga van oferir un concert a la Plaça Major.

El dissabte 6 de juliol, de deu del matí a vuit del vespre, es pot gaudir del Mercat Medieval al nucli antic de Sant Llorenç de Morunys. A les onze s’ha celebrat un concert de violoncels dirigit per Lluís Claret i Anna Mora al Claustre de Sant Llorenç de Morunys. Mitja hora més tard, a dos quarts de dotze, Jaume Ortínez ha presentat el seu llibre “La desconeguda raó de la transhumància” al Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord. A les dotze, s’ha realitzat un tast de tapes intercultural al Claustre de Sant Llorenç de Morunys. A la tarda, a les set, Bauma Folk oferirà un concert de música tradicional a la Plaça Major. Durant tot el dia, el nucli antic de Sant Llorenç de Morunys s’omplirà d’animació amb personatges medievals.

El diumenge 7 de juliol, de deu del matí a tres de la tarda, continuarà el Mercat Medieval al nucli antic de Sant Llorenç de Morunys. A les onze, hi haurà una gimcana medieval per a joves, dividida en dues categories: de 14 a 18 anys i de 18 a 22 anys, a la plaça de les Eres. A la mateixa hora, al Claustre de Sant Llorenç de Morunys, l’Escola Agrària del Solsonès organitza la conferència “El formatge artesà: de l’obrador al plat”. A més, durant tot el cap de setmana, els nens d’entre 4 i 10 anys podran participar en un joc de pistes pels diferents aparadors dels comerços de Sant Llorenç de Morunys.