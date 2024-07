2,7 milions per rehabilitar la 4a planta de la Casa Gran del Miracle

El ministeri d'Indústria i Turisme destinarà a l'Ajuntament de Riner, al Solsonès, 2.733.769 euros, amb l'objectiu de rehabilitar i restaurar la Casa Gran del Miracle. Així consta al repartiment de la línia d'ajudes del Programa de Millora de la Competitivitat i de Dinamització del Patrimoni Històric amb ús Turístic que es va fer pública el 5 de juliol i que en total suposarà inversions de 208,5 milions a 92 projectes de tot l'Estat. Onze d'ells són projectes d'ajuntaments catalans, que rebran 27,8 milions d'euros en total.

A la demarcació de Lleida el ministeri impulsa dos projectes: el primer destina 2.733.769 euros per a l'Ajuntament de Riner, amb l'objectiu de rehabilitar i restaurar la Casa Gran del Miracle, "un projecte que uneix patrimoni, cultura i música barroca al conjunt monumental". I el segon 1.860.503 euros per a l'Ajuntament de la Floresta per al manteniment i rehabilitació del Castell de la Floresta. També s'impulsen diversos projectes a les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona.

Segons el ministeri, els projectes han estat seleccionats tenint en compte les característiques de la destinació i la seva viabilitat, qualitat i potencialitat turística. També s'han prioritzat criteris de risc de despoblació.

Fa deu anys que l'Ajuntament de Riner amb diferents subvencions ha anat avançant en les obres de restauració. El novembre del 2022 es van acabar les reformes de tres de les sales de la Casa Gran, que pertanyen als antics espais de la cuina, el foc de rotllo i les quadres. Actualment, estan en marxa les obres de consolidació de la 2a i 3a planta i s'ha posat especial atenció en la recuperació d'un element singular, els sostres fets amb una tècnica tradicional de guix emmotllat del segle XVI. La subvenció del ministeri servirà per acabar les obres iniciades i per començar a recuperar la 4a planta i refer la coberta dels anys 70 que es va fer de forma temporal per evitar que entrés aigua. L'objectiu és convertir l'antic alberg de pelegrins en un "alberg cultural" on el medi ambient i el patrimoni siguin peces clau del projecte, segons declaracions de l'arquitecte del projecte, Carles Pubill.

La Casa Gran, un remarcable exemple del gòtic civil tardà, va ser bastida l'any 1532 com a alberg per acollir els pelegrins que arribaven al Santuari del Miracle. Ha registrat successives reformes que han donat com a resultat l'edifici actual. La construcció acull des del 2013 la seu de l'Ajuntament de Riner, un bar-restaurant i botiga, l'oficina de turisme, l'Espai Barroc, dedicat al patrimoni històrico-artístic barroc de la comarca, la Sala d'Exposicions Temporals i l'Espai Natura, destinat a mostrar la riquesa natural de la comarca.